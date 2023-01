Athletic-Espanyol, en directo

Buenas tardes!

Si Valverde no se la jugaba contra equipos de Primera Federación, tampoco iba a hacerlo ante uno de la élite como Espanyol. El técnico del Athletic ha compuesto un once de garantías, con pequeños retoques. Más que la suplencia de Iñaki Williams, lo que me llama la atención es la ausencia (una más) de Iker Muniain en el once inicial. Salvo sorpresa, el capitán tendrá minutos en la segunda parte, pero una vez más saliendo de banquillo.

Arrancamos.