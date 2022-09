Athletic - Espanyol, en directo

16:06 Este duelo va a ser dirigido por Juan Martínez Munuera, del comité valenciano. A los mandos del VAR estará José Luis González González. 16:02 Se retiran ya los jugadores camino a vestuarios...

16:01 Será interesante comprobar la respuesta de la defensa del Athletic, hasta ahora perfecta y sin conceder un solo gol en tres jornadas, ante un ataque formado por Joselu, Puado y el recién llegado Braithwaite. Vesga echará una mano como siempre, pero debe estar comprometido todo el equipo con las tareas defensivas. Si el equipo no encaja hoy firmaría su mejor racha histórica en este apartado. Nunca ha empezado una Liga con cuatro porterías a cero.

15:59 Poco a poco, va cogiendo color el graderío del estadio rojiblanco. Hace mucho calor, y son muchos los aficionados que apuran antes de acceder a su localidad. 15:50 Ya calienta el Athletic en San Mamés!

15:50 Lo adelantaba mi compañero Javier Ortiz de Lazcano. Williams apuntaba a titular e Iñigo Martínez tenía muy complicado entrar en el once. Hoy es la primera vez que Martínez salta a San Mamés aunque sea en el banquillo desde que el Barça anunciara su intención de ficharle esta misma campaña. Y también será la primera vez que Herrera este ante la que será su afición los dos próximos años.

15:47 Media hora para que eche a rodar la pelota en La Catedral. Recordamos rápidamente el once del Athletic.

Unai Simón bajo palos; De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue en defensa; Vesga y Sancet por delante; Nico Williams por derecha, Berenguer por izquierda, Muniain de enganche; y arriba Iñaki Williams. 15:40 Sobre el césped, ya calientan también los porteros Unai Simón y Álvaro Fernández. 15:40 Funcionan los aspersores en San Mamés, donde ya van tomando también posiciones los aficionados más madrugadores. 15:33 Iñaki Williams seguirá hoy alargando su 'leyenda'. El atacante rojiblanco, que se retiró con problemas físicos el lunes en el Nuevo Mirandilla, ha pasado en solo unos días de ser duda para este partido a estar en el once inicial. Esta tarde disputará su encuentro número 237 de forma consecutiva. No falla desde abril de 2016. Una bestia.

15:29 Números mucho más favorables tomando en consideración los partidos disputados en San Mamés. De los 86 que se han jugado en La Catedral, 55 los ganó el Athletic, 14 fueron tablas y 17 derrotas ante el Espanyol. 15:28 El balance global es ligeramente favorable a los rojiblancos, que han ganado 72 de esos duelos. Otros 35 terminaron en empate y 65 cayeron del lado blanquiazul. 15:27 Athletic y Espanyol tienen un largo historial de encuentros entre sí. El primer cara a cara en Liga entre leones y pericos se remonta a la temporada 1928/29. Desde entonces, se han enfrentado en 172 ocasiones.

15:14 Los dos equipos ya en San Mamés... en una hora arrancará este más que interesante partido entre Athletic y Espanyol.

15:13 La gran sorpresa en las alineaciones está en el Espanyol, en donde Braithwaite es titular. Rompió su contrato con el Barcelona el jueves, el mismo día que fichó por el otro club de la ciudad condal. Con apenas dos entrenamientos aparece en el once de los 'pericos'. Forma una peligrosa pareja de ataque con Joselu.

15:07 Ya conocemos también la alineación del Espanyol

15:06 Buenas tardes!

Si algo funciona, no se cambia. Es justo lo que está haciendo Ernesto Valverde en este comienzo de la Liga. Calca el once de esta tarde ante el Espanyol porque está convencido de que es la mejor fórmula para seguir sumando. Iñaki Williams ha demostrado una vez más que está hecho de otra pasta, recuperado de su torcedura de tobillo. Iñigo Martínez y Ander Herrera, por su parte, empiezan en el banquillo. Arrancamos.

15:03 Mismos protagonistas que en el duelo de la jornada pasada en el Nuevo Mirandilla. Ander Herrera comienza en el banquillo, al igual que Iñigo Martínez.

15:01 Ya tenemos el once del Athletic para este partido!!!

15:00 El Espanyol, dirigido por Diego Martínez, llega a este encuentro con la necesidad de sumar, tras haber podido tan solo lograr un empate en este inicio de campeonato. Menos botín del que probablemente haya merecido el cuadro periquito.

