El Athletic espera que Iñigo Martínez reaparezca en la visita del Celta

El Athletic confía en que Iñigo Martínez reaparezca el domingo (18.30 horas) en el crucial partido de San Mamés ante el Celta por la séptima plaza. El ondarrutarra se ha perdido los últimos cuatro encuentros por una lesión muscular que sufrió el 7 de marzo ante el Levante y que le obligó a abandonar el campo a los 55 minutos.

«Parece poquita cosa», dijo esa misma noche Marcelino García Toral en la sala de prensa, un diagnóstico de urgencia que se ha revelado erróneo. El central suma ya más de un mes de baja y seis partidos perdidos, cuatro con el Athletic y dos con España.

La impresión generalizada en Lezama es que jugará el domingo. El central sufre una lesión muscular que no acaba de superar. La pasada semana se llegó a dar por hecho su regreso. El miércoles se incorporó al grupo y se ejercitó con total normalidad. Sin embargo, al día siguiente sintió un dolor, se llevó la mano a esa zona, conversó unos instantes con el preparador y se marchó al vestuario.

Su renovación El club aún no ha contactado con él, pero Elizegi insinúa que en breve puede hacerlo

«Parece una lesión extraña. Tampoco se prevé que se pueda agravar y producir una lesión de importancia. Pero persiste la molestia», explicó el entrenador el viernes. La decisión que se tomó fue no arriesgar. Ni el entrenador ni el jugador deseaban forzar en el estadio de la Cerámica con el riesgo de una recaída grave.

Martínez se ha perdido esta campaña diez partidos de Liga, cuatro por esta lesión, tres por sanción, otros tantos por coronavirus y uno por problemas estomacales. Sin él, el balance es negativo. Los rojiblancos sólo han ganado dos (3-2 al Betis y 2-1 al Elche), han empatado tres (Espanyol, Getafe y Villarreal) y han perdido cinco (Cádiz, Real Madrid, dos partidos, Mallorca y Betis).

Marcelino recuperará a otro jugador, el lateral izquierdo Berchiche. No jugó en Villarreal porque sufrió un proceso vírico de envergadura con fiebre altas. Se confía en que, al igual que Iñigo Martínez, se ejercite hoy en Lezama a partir de las 11.00 horas, la primera sesión de la semana y que además estará abierta al público.

A la espera de negociar

A la espera de regresar ante el Celta, Iñigo Martínez espera a que el club se ponga en contacto con él para abordar la renovación de su contrato, que concluye el 30 de junio de 2023. Las fuentes consultadas por EL CORREO indican que el club no ha dado aún este paso, aunque Aitor Elizegi dejó caer el domingo que puede llegar pronto. «Jamás he visto a esta dirección deportiva no ocuparse de lo importante y de no asegurar los pilares. Uno de ellos es Iñigo Martínez», dijo el presidente en una entrevista a este periódico.