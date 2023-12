Un Athletic estable en todas sus líneas

El gran momento de forma del Athletic hace inevitables los análisis sobre lo que está pasando, la búsqueda de las claves. Una de ellas, sin duda, es la estabilidad del equipo en todas sus líneas. Los rojiblancos no sólo son reconocibles por su estilo, una de sus grandes señas de identidad. También lo empiezan a ser por su alineación, que ya comienza a aprenderse de carrerilla. Esto es así hasta el punto de que esta temporada casi ha desaparecido el juego semanal del despiste en la víspera de los partidos entre los periodistas y el entrenador, tan típico como el del gato y el ratón, unos buscando información o al menos algunas pistas sobre el once titular y el otro intentando ocultarlo todo y hasta disfrutando con el manejo retórico de su secreto.

Ese tipo de preguntas al técnico que nunca tienen respuesta, tan habituales otras temporadas, ya sólo se realizan en el Athletic cuando alguno de los titulares no puede jugar, ya sea por lesión o por sanción. Y también, que se nos olvidaba, cuando se avecina un partido como el del jueves en El Sardinero contra el Cayón, donde como es lógico ante un equipo en descenso de la Segunda RFEF se supone que jugarán los suplentes y los meritorios. Porque lo cierto es que, con algún pequeño matiz corrector que se podría producir cuando Yeray esté listo para su regreso y Berchiche ya en perfecto estado de revista, Ernesto Valverde ya dispone de su equipo de gala. Y no tiene ninguna razón para tocarlo porque lo que funciona no se toca, salvo causa de fuerza mayor. De hecho, si el sábado Vesga no se hubiese lesionado en el calentamiento, el Athletic hubiera repetido once titular por cuarta jornada consecutiva, algo que no sucedía desde 2001 con Jupp Heynckes, como ayer informaba la Adurizpedia.

10 futbolistas superan los 800 minutos en lo que va de Liga y ocho, los mil. 7 partidos seguidos lleva de titular el bloque que forman Sancet, los Williams y Guruzeta.

Aunque sea arriesgado hacerlo –las cosas en el fútbol tienen siempre un punto de relativismo que hace peligrosas las afirmaciones rotundas– a esta nueva situación se le puede dar una fecha de inicio. Hablamos del 19 de agosto de 2023, día del partido contra Osasuna en El Sadar, correspondiente a la segunda jornada. Fue en ese choque de mucho picante tras la derrota en el estreno liguero y los precedentes de la campaña anterior con los navarros, donde Valverde tomó su gran decisión. Prescindió de Muniain y Unai Gómez, titulares ante el Real Madrid, decidió situar a Iñaki Williams en la banda derecha y a su hermano en la izquierda, darle a Sancet la media punta y a Guruzeta el puesto de delantero centro.

El cuarteto

No era algo nuevo. El técnico rojiblanco ya había probado esta variante la temporada anterior. Comenzó a hacerlo en la jornada 14, ante el Valladolid, y continuó apostando por ella en las tres siguientes, tras el parón del Mundial, frente a Osasuna, Betis y Real Sociedad. A partir de ese momento, sin embargo, la cosa cambió. Volvió a emplear ese frente de ataque en otros seis partidos, de hecho acabó la Liga con él en el Santiago Bernabéu, pero ya no le dio continuidad más allá de tres encuentros en las jornadas 29, 30 y 31.

Ahora, el cuarteto formado por Sancet, los Williams y Guruzeta, determinante en el gran momento de los rojiblancos –19 goles y 14 asistencias les contemplan– se ha hecho innegociable. Ha sido titular en los siete últimos encuentros, ha salido de inicio en nueve de los quince y da la impresión de que, si no los ha jugado todos, ha sido porque Valverde hizo una apuesta diferente ante el Madrid y por la lesión de Nico Williams y las dos suspensiones de Sancet.

Es evidente que tener arriba un bloque tan estable y con ese nivel de rendimiento es el deseo de cualquier entrenador. Como lo es –y ésta es otra de las grandes novedades de la temporada– la estabilidad que ha encontrado el Athletic en su pareja de medios centros. Esto es algo que Txingurri buscó como se busca la piedra filosofal desde que llegó, consciente de su importancia. La pasada temporada comenzó la Liga apostando fuerte por una medular con Vesga, Sancet y Muniain. La utilizó en los cuatro primeros partidos. De la misma manera, en los cuatro siguientes probó con la dupla Dani García-Sancet. A partir de ahí, en cambio, se sucedió un carrusel de pruebas y variantes en la medular;casi todas, eso sí, con Vesga en la ecuación. Nada que ver, por tanto, con lo se está viviendo esta temporada. La pareja Galarreta y Vesga es la titular desde el estreno. Jugaron juntos las seis primeras jornadas y suman ya nueve titularidades, que sólo se han interrumpido por lesiones. Las jornadas 8 y 9 (derrota en Anoeta y victoria ante el Almería) han sido las únicas en la que ninguno de los dos estuvo presente.

En la defensa se han producido más cambios, pero siempre por lesiones y dentro de un orden. La pareja de centrales compuesta por Vivian y Paredes, por ejemplo, acumula trece partidos. Y De Marcos ha disputado once con ellos. En realidad, sólo la banda izquierda ha sufrido más trastornos por las ausencias por lesión de Berchiche, el titular, cuyo puesto han ocupado Lekue y, en menor medida, Imanol. De nuevo, la diferencia con la pasada temporada, durante la cual Valverde sólo pudo repetir retaguardia en tres partidos seguidos (De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez y Lekue en las jornadas 7, 8 y 9), es llamativa.

El Athletic, en fin, vive un periodo de continuidad en las alineaciones que se plasma lógicamente en el reparto de los minutos de juego de sus futbolistas, con diez por encima de los 800 minutos y ocho de los 1000. Así las cosas, sólo cabe desear que este estado de las cosas se mantenga el mayor tiempo posible. Sin olvidar, por supuesto, la importancia de que los menos habituales sean inconformistas y ayuden a que el equipo pueda soportar hasta el final de temporada el gran desgaste que provoca el juego del Athletic.

Los minutos de juego

1. Unai Simón 1350

2. Vivian 1329

3. Iñaki Williams 1312

4. Paredes 1157

5. De Marcos 1098

6. Guruzeta 1036

7. Sancet 1033

8. Ruiz de Galarreta 1001

9. Nico Williams 899

10. Vesga 840

11. Lekue 709

12. Berchiche 597

13. Berenguer431

14. Dani García 400

15. Herrera 388

16. Muniain 318

17. Imanol 259

18. Yeray 183

19. Villalibre 140

20. Prados137

21. Unai Gómez120

22. Raúl García 84

23. Adu Ares 23

24. Nolaskoain 6