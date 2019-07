El Athletic ya tiene al portero navarro Ezkieta El guardameta Ezkieta ha firmado con el Athletic Club hasta junio de 2023. / Athletic Club El futbolista, procedente de Barcelona, firma hasta 2023 con una cláusula de 45 millones JUANMA MALLO Lunes, 1 julio 2019, 14:47

El Athletic ha anunciado esta mañana, en el primer día hábil tras terminar su relación con el Barcelona, la incorporación de Jokin Ezkieta, portero de 23 años procedente del Barcelona B. Llega libre, firma hasta 2023 y tendrá una cláusula de 45 millones de euros. El meta hará la pretemporada con el primer equipo y luchará con Hodei Oleaga por ser el tercer guardameta a las órdenes de Gaizka Garitano, ya que Iago y Simón serán los fijos en la portería.

En declaraciones a la web del Athletic, destaca su buen juego por arriba y su saber estar bajos los palos. «Somos en la portería el reflejo de cómo somos en la vida. Me considero una persona tranquila y así lo reflejo en la portería. Me gusta mandar, estar atento, comunicarme con la defensa y luego creo que soy rápido y me gusta aprovechar mi altura para el juego aéreo», expone.

Ezkieta se formó en el Osasuna, se marchó al Barcelona en 2015, pasó cedido al Sabadell y ahora ha estado en el filial culé. Ha jugado dos duelos en Segunda, en los que encajó cuatro tantos y este curso ha estado en 10 ocasiones en la meta azulgrana, en Segunda B, con 13 goles en contra y una vez dejó la portería a cero. A priori, será el tercer portero rojiblanco.