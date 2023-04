«Al Athletic le falta lo más importante: un 9 goleador»

En su retorno a la Liga, el Athletic se va a encontrar un Espanyol muy cambiado. Su rival no se va a parecer en nada al de la semana pasada. Sin extremos en la plantilla, al contrario que el Athletic, por una mala planificación en verano y en invierno. La duda es saber con qué moral van a afrontar los rojiblancos el reto del retorno a la Liga. Aún así, el respeto es máximo al conjunto de Ernesto Valverde.

Uno de los mitos del Espanyol, Daniel Solsona, analiza para EL CORREO la situación del Espanyol, que ha llevado al cambio de entrenador. Solsona es ahora comentarista en diversos medios de comunicación catalanes. Y su análisis es sencillo. 18 jugadores no siguieron de la temporada pasada, entre los que no se renovaron y fueron baja. El diseño de la plantilla realizado por el nuevo director deportivo, Domingo Catoira, no fue el adecuado, lastrado por una mala venta de Raúl de Tomas. La plantilla quedaba con un sólo un lateral izquierdo y ningún extremo, además de otras carencias.

Solsona rememora que ya desde verano, con el entrenador nuevo, con Diego Martínez, el equipo no comenzó a funcionar. «Hubo errores individuales y los porteros no acababan de estar al nivel. La defensa tampoco estaba bien. Vas arrastrando todo eso, pero has de ganar partidos, aunque tengas mala plantilla».

El Espanyol sólo ha ganado seis partidos en todo el campeonato, tres en casa y tres fuera

Las victorias no fueron llegando. El conjunto catalán sólo ha ganado seis partidos en todo el campeonato, tres en casa y tres fuera. En el mercado de invierno se apuntaló la portería, con el exalavesista Pacheco. Y la defensa, con César Montes. El equipo siguió sin evolucionar, con un juego muy plano.

Tampoco con una plantilla mucho mejor el juego evolucionaba. Darder, Joselu y Martin Braithwaite seguían aguantando al equipo. El lateral izquierdo estaba lesionado. Y seguía sin haber ningún extremo. «Y Luis García va a plantear este encuentro sin ningún extremo», recuerda Daniel Solsona.

«Perder en casa, con el ambientazo que se vivió en San Mamés, puede ser determinante para su moral»

El que no tiene problema de extremos es Ernesto Valverde. Solsona ve muchos partidos del Athletic y conoce bien el bloque que ha confeccionado el Txingurri. «Presiona bien, juega bien al fútbol. Tiene jugadores rápidos. Puede jugar por dentro o por fuera. Pero no tiene lo más importante: un 9 determinante allí arriba. Si no, tendrían más puntos de la manera como afrontan los partidos. Ya lo vimos ante Osasuna».

«Tenían claro que iba a por la Copa 25»

Oriol Vidal es el presentador del programa de TV3 'El 21'. Es el programa de TV3 dedicado al Espanyol. El 21 es el dorsal del eterno capitán blanquiazul: Dani Jarque. Cada minuto 21 se aplaude en el estadio de Cornellà en honor de Dani Jarque. También respeta mucho al Athletic y advierte de que el ambiente de euforia que se va a vivir en el RCDE Stadium podría ser contraproducente para el Espanyol. Que el debut de Luis García sea ante el Athletic, por muy deprimidos que estén por la Copa, no es demasiado esperanzador. Son un gran equipo».

Vidal recuerda que «cuando estuve en Bilbao, tenían clarísimo que tenían que luchar por la 25. Perder en casa, con el ambientazo que se consiguió, puede ser determinante para su moral». Eso sí, avisa que «los Williams me imagino que se querrán reivindicar y callar bocas. Nunca sabes si puede ser contraproducente o si sería mejor que viniesen resacosos. No lo sabremos nunca».

El presentador de este programa televisivo tiene claro que Luis García, al que le encantan los extremos, pagaría dinero de su bolsillo por tener a los dos hermanos y alerta de que el Athletic puede «hacerte un destrozo a la contra».

Chen no se fía de los occidentales

La nula evolución del equipo ha jugado un peso decisivo en el adiós de Diego Martínez y la llegada de Luis García. Pero el Espanyol tiene problemas internos que han causado las decisiones deportivas.

El club fue comprado hace 7 años por RASTAR, un potente conglomerado chino de más de 32 empresas. El Espanyol es la empresa número 33 de RASTAR. La matriz domina el mercado de juguetes chino. Su propietario, Chen Yangsheng ha invertido unos 250 millones de euros en sanear todas las deudas del club. Pero eso no ha sido suficiente para que el proyecto deportivo haya funcionado.

El antiguo CEO del club, José María Durán, dio recientemente una de las claves del funcionamiento interno del Espanyol. El propietario, Chen Yangsheng, no se fía de los occidentales. La veterana periodista Mari Carmen Juárez, toda una institución que estuvo en Mundo Deportivo, está de acuerdo. «Chen, al final, es un presidente que lo que él dice, es lo que él dice. Él toma las decisiones. Es un hombre que, de fútbol, no entiende, ni de cómo llevar el club. Puede entender mucho de sus empresas, pero no del club».

Eso sí, el CEO de la entidad, Mao Ye, habla catalán y se conecta con él cada día por videoconferencia. Le está intentando convencer de que hay que dar un cambio de rumbo. Le insiste en recuperar el ADN perico, un ADN que el anterior Director Deportivo, Rufete, fue drenando. Y sus malas decisiones aún no han sido rectificadas.

Contar con un exjugador como Luis García es sólo un primer paso. «Si no, la afición acabará no yendo al campo. El riesgo de acabar bajando otra vez a Segunda División está ahí. Sería el primer presidente de la historia del Espanyol que, en su mandato, desciende dos veces a Segunda División». El resultado, según apunta Juárez, es que «la afición cada vez estaba yendo menos al estadio».

Valverde quiso prescindir de Luis García

El actual entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, tiene una larga trayectoria en el Espanyol, como jugador y como entrenador. Y la historia es cíclica. En el verano del 2006, en su última etapa como técnico blanquiazul, Valverde quiso prescindir del Tridente de lujo que tenía en ese momento en el vestuario: Iván de la Peña, Tamudo y Luis García. Esos grandes tres jugadores ya lo habían dado todo en el club catalán, según su opinión. El Espanyol no quiso dejar de contar con ellos y Valverde acabó marchando. No fue hasta la llegada de Pochettino al banquillo del Espanyol que ese Tridente fue abandonando el club. Ahora se verán las caras en dos banquillos diferentes.