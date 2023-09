El Athletic galardona a João Pinto, exjugador del Oporto, con el One Club Man 2023

El Athletic ha hecho público el nombre del One Club Man 2023, galardón que entrega anualmente a un jugador reconocido por su fidelidad a un club. Este año el elegido es João Domingos da Silva Pinto (Vila Nova de Gaia, 1961), conocido como João Pinto. El legendario defensa internacional del Oporto personifica, según el Athletic, el ideal del futbolista que combina el profesionalismo con el amor a su club, el FC Porto. No en vano completó toda su carrera deportiva en el club de los dragones, 16 temporadas y 587 partidos, siendo el jugador del FC Porto que más encuentros ha disputado con los «Azuis e Brancos» en sus casi 130 años de historia. Precisamente, João Pinto recibirá el trofeo One Club Man en San Mamés el 27 de septiembre, con motivo del Athletic Club – Getafe CF que se disputa a las 19:00 de la tarde, la víspera de que el FC Porto conmemore su 130 aniversario, el 28 de septiembre. Se unen así, gracias a este galardón, dos clásicos del fútbol europeo que celebran durante 2023 sus centenarias historias, ya que el Athletic Club también cumple este año su 125 aniversario.

João Pinto, emblemático capitán de los Dragones con el 2 a la espalda, logró a lo largo de su carrera entre 1980 y 1997 un palmarés fabuloso: 9 Ligas, 4 Copas, 8 Supercopas de Portugal, más 1 Copa de Europa, 1 Supercopa europea y 1 Copa Intercontinental en 1987. Fue un defensa lateral derecho con una capacidad física y un pundonor extraordinarios, un auténtico dragón indomable. De él dijo el técnico inglés Bobby Robson que tenía «dos corazones y cuatro piernas» y son numerosas las anécdotas que reflejan su entrega y amor al FC Porto. Valga como ejemplo el día en que se pintó la punta de la media con grasa negra para ocultar al entrenador, a los rivales e incluso a sus compañeros que se había tenido que cortar una parte de la bota por el dolor que tenía en un dedo del pie. Su rendimiento continuó siendo magnífico a pesar de las circunstancias. João Pinto ingresó en la cantera del FC Porto con tan solo 14 años. Hizo su debut con el primer equipo el primero de diciembre de 1981, y a partir de la siguiente temporada, con Jose María Pedroto de entrenador, se hizo con la titularidad en el lateral derecho y ya no la abandonaría hasta el final de su exitosa carrera. En la temporada 1983/84 conquistó su primera Copa de Portugal al vencer al Rio Ave FC por 4 – 1. Ese mismo año el FC Porto quedó subcampeón de la Recopa, cayendo en la final disputada en Basilea contra la Juventus de Turín. La Vecchia Signora se impuso a los portugueses por 2 – 1, pero el germen de aquella plantilla siguió progresando y ganando títulos hasta proclamarse en 1987 campeón de la actual Champions League (antigua Copa de Europa). Los «Azuis e Brancos», entrenador por Artur Jorge, se impusieron al Bayern por 2 – 1, gracias al recordado taconazo de Rabah Madjer, el delantero argelino del FC Porto, y al posterior gol de Juary que remontaba el resultado. De aquel equipo capitaneado por João Pinto destacaba ya un jovencísimo Paulo Futre, fichado por el Atlético de Madrid ese mismo verano. Meses más tarde, el 13 de diciembre de 1987, el FC Porto se proclamaba también campeón de la Copa Intercontinental al vencer sobre un campo nevado en Tokio al Peñarol de Montevideo, siendo el primer equipo portugués en alcanzar este título. En una final a doble partido contra el Ajax de Ámsterdam, el FC Porto logró el triplete internacional al proclamarse campeón de la Supercopa de Europa en enero de 1988. João Pinto decidió colgar las botas al final de la temporada 1996/97, tras toda una vida dedicada al servicio del club de sus amores. En su acto de despedida, el mítico defensa de los Dragones entregó de forma simbólica la camiseta con el número 2 y el brazalete de capitán a Jorge Costa. Eurocopa de 1984 y Mundial de 1986 Además de su fantástica carrera en el FC Porto, João Pinto fue internacional con Portugal en 70 ocasiones, 48 de ellas como capitán. En su momento, al cumplir su 67º partido con la camiseta lusa, João Pinto se convirtió en el jugador portugués con más internacionalidades, récord que mantuvo hasta que lo superó Vítor Baía. Formó parte de la selección de Portugal que disputó la Eurocopa de Francia en 1984 y el Mundial de México en 1986. En la Eurocopa João Pinto rindió a gran nivel y fue titular indiscutible de una selección lusa que se quedó a las puertas de la final. En semifinales, el equipo anfitrión, Francia, ganó 3-2 a Portugal en la prórroga, con un gol de Michel Platini que acabó con el sueño de Joao Pinto de levantar la copa para su querido país. Su despedida de la selección tuvo lugar en 1996, en el campo que siempre lo idolatró, el Estadio das Antas, la casa del FC Porto hasta que el viejo estadio fue reemplazado y sustituido por el actual Estádio do Dragão en 2004. El Porto y el Athletic La última vez que los dragones portugueses y los leones vascos se enfrentaron fue en 2014, con motivo de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones. El FC Porto venció en los dos partidos, y el Athletic entrenado por Valverde acabaría eliminado de la competición al quedar tercero en la fase. Curiosamente, también fue en la Copa de Europa cuando nos enfrentamos por primera vez en competición oficial, en la temporada 1956-57. En aquella ocasión, la eliminatoria cayó del lado rojiblanco. Aquel encuentro de ida, disputado en el estadio Das Antas el 20 de septiembre de 1956, fue, de hecho, el primer partido oficial en competición europea del Athletic Club (1-2, con goles de Gainza y Canito). En el partido de vuelta en San Mamés, celebrado el 26 de septiembre, el Athletic se impuso por 3-2, con el histórico hat-trick de José Luis Artetxe. FC Porto y Athletic Club se enfrentaron en otras cuatro ocasiones en partidos amistosos, pero nunca en el periodo entre 1980 y 1997 en el que João Pinto jugó con los «Azuis e Brancos». El próximo 27 de septiembre, (67 años y un día después de aquella primera eliminatoria europea), el mítico defensa portugués, el eterno capitán de los Dragones, tendrá la oportunidad de recibir la ovación de la afición del Athletic Club en San Mamés, mientras recoge de manos de Jose Angel Iribar el trofeo One Club Man 2023. Un galardón que premia valores cada vez más escasos en el fútbol actual, pero que toda afición anhela para sus ídolos.