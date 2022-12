El Athletic de los 30, el más glorioso, y el de los 80 se quedan fuera del póster

Hay clubes cuya historia se puede contar en diez minutos. No es el caso del Athletic y no solo porque esté a punto de cumplir los 125 años de vida, el más longevo de la Liga, sino porque todo ese tiempo está jalonado de páginas gloriosas escritas por un numeroso colectivo de protagonistas, no solo futbolistas, aunque sean estos quienes ocupan un lugar preferente en el imaginario colectivo.

El club ha querido que el póster de la presente temporada sirva de conmemoración de este 125 aniversario. Según se explica en la web oficial, se ha buscado la inspiración en los célebres bustos de los presidentes de los Estados Unidos tallados en el monte Rushmore y, ciertamente, la estética del poster recuerda de alguna manera la imagen de la montaña de Dakota.

Pero resumir la historia del Athletic en un póster es una tarea rayana con lo imposible. Y para muestra la propia comparación con el monumento americano. Terminaron de tallarlo 165 años después de la fundación del país y eligieron a cuatro de los 32 presidentes (Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt) que habían tenido hasta entonces para resumir en roca la historia de su país. El Athletic ha tenido que incluir a nueve de sus mitos en el póster: José Mari Belauste, Pichichi, Erika Vázquez, Txetxu Rojo, Zarra, Iribar, Eli Ibarra, Guerrero y Gainza. Y, evidentemente, se ha quedado corto porque hubiera necesitado no un póster sino uno de los murales del tamaño de los que pintaba Diego Rivera, para incluir a todas sus leyendas.

No es posible concentrar toda la historia del Athletic en una sola imagen. En el corazón de cada seguidor rojiblanco habita un futbolista mítico; cada generación tiene su alineación ideal, aquella que conoció en su infancia y que recitará de memoria a sus hijos y a sus nietos. Cada socio del club hubiera confeccionado un póster con sus propios protagonistas, y aportaría razones sobradas para justificar su elección.

Como nadie está libre de caer en la tentación de aportar sus propios nombres, el articulista tampoco se resiste a ejercer de hincha y discrepar del criterio de incluir solo futbolistas porque quizá sí que debió de haber un hueco para Pentland, el 'míster' por antonomasia, o por qué no, para el presidente Félix Oraá, el padre de Lezama.

Pero más allá de los gustos personales o de la memoria de cada uno, y ateniéndonos al palmarés puro y duro, no se entiende que no figure en el póster un solo representante de los equipos que han ganado seis de las ocho Ligas que figuran en el palmarés del club, tres de ellas adornadas con el doblete de la Copa. El Athletic de la década de los treinta, el de los Bata, Lafuente, Iraragorri, Chirri y compañía, el más glorioso de la historia con sus cuatro Ligas y sus cuatro Copas, y el de los años ochenta, el segundo más laureado, con sus dos Ligas y una Copa, se han quedado fuera del cuadro desluciendo la buena idea del cartel conmemorativo.

La inclusión de Erika Vázquez y Eli Ibarra en el póster del equipo masculino apuntala el objetivo de la paridad que probablemente hubiera quedado más verosímil con Iñigo Juaristi, el entrenador que logró cuatro de las cinco Ligas, y Javier Uria, el presidente que impulsó la creación de la sección, en el cartel del femenino.

Seguro que los pósters serán tema de conversación en las mesas navideñas rojiblancas y darán pie a rememorar las vivencias de cada uno, los nombres y las fechas, las alegrías y las decepciones. Todo forma parte de la larga trayectoria del club. Haría falta un monte bastante más grande que el Rushmore para esculpir la historia del Athletic.