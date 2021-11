Athletic Marcelino: «Muchos cambios no va a haber» Marcelino hace una defensa encendida de sus jugadores y advierte de que insistir en su falta de gol «aumenta la presión en nuestros futbolistas y les quita iniciativa y atrevimiento»

Después del partido en el Ciutat de Valencia, donde el Athletic no pudo pasar del empate a cero en un flojo partido ante el Levante, Marcelino García Toral avanzó que no le temblaría la mano a la hora de mover fichas en el once inicial. Sobre todo en el ataque, donde los cuatro hombres que salieron de inicio -Berenguer, Muniain, Raúl García e