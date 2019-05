Athletic-Celta El Athletic homenajeará este domingo a Susaeta, Iturraspe y Rico Iturraspe y Susaeta celebran uno de los goles en el famoso partido contra el United en Old Trafford. / Afp El acto tendrá lugar a la conclusión del encuentro EL CORREO Viernes, 10 mayo 2019, 18:53

El partido de este domingo en San Mamés contra el Celta (18.30 horas) será muy especial para tres jugadores rojiblancos. Será el último que pueden disputar en San Mamés como locales Susaeta, Iturraspe y Rico. El club ha anunciado en sus redes sociales que recibirán «por parte de la entidad y de la propia afición rojiblanca su más sincero reconocimiento, gratitud y afecto». El acto tendrá lugar a la conclusión del encuentro, de ahí que desde Ibaigane se pida a los seguidores que permanezcan en sus localidades tras el pitido final.

🔜 Ven a San Mamés este domingo y no te pierdas la despedida homenaje a Susaeta, Rico e Iturraspe 🙌 Gutako 3⃣ betirako



Markel Susaeta anunció este pasado miércoles que no seguiría en la plantilla la temporada que viene. El capitán, tras muchos dimes y diretes, rechazó siquiera contemplar la oferta de renovación del Athletic. «Quería jugar solo en el Athletic, pero las circunstancias no lo han permitido», aseguró el miércoles en su despedida en Lezama en presencia de toda la plantilla y del presidente Elizegi. El eibarrés ha disputado 506 partidos con la camiseta rojiblanca, lo que le sitúa en el quinto lugar en la clasificación histórica de jugadores con más encuentros disputados. Aunque no desveló su próximo destino, sí dejó claro que su intención era seguir en activo.

Días antes, su dio a conocer también que ni Ander Iturraspe ni Mikel Rico continuarían en la plantilla la campaña que viene. En este caso, la decisión era del club, que no renovó a dos futbolistas que apenas habían entrado en los planes de Berizzo primero y Garitano después. El medio de Abadiño, de 30 años, ha estado once temporadas en el primer equipo en las que ha disputado 320 encuentros. Fue Joaquín Caparrós quien le dio la oportunidad allá por 2008. Sin embargo, su rendimiento alcanzó su cúspide con Marcelo Bielsa. «Es el que más he hecho porque yo sea futbolista de Primera», ha reconocido en más de una ocasión. Su brillo hizo que Vicente del Bosque le incluyera en la preselección para el Mundial de 2014. Sin embargo, a partir de entonces su carrera entró en una cuesta abajo de la que no ha logrado desviarse.

Respecto a Rico, este estajanovista del fútbol ha vestido la camiseta del Athletic durante seis temporadas. Llegó en 2013 procedente del Granada a cambio de 2,8 millones de euros. El vizcaíno incluso perdonó 200.000 euros para poder cumplir su sueño. Prácticamente indiscutible en las dos primeras temporadas, las lesiones y la falta de confianza de Ziganda, Berizzo y finalmente de Garitano han hecho que su etapa en Bilbao toque a su fin.