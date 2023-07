El Athletic inaugurará un monumento que homenajeará a sus jugadores por el 125 aniversario

El Athletic, junto al Ayuntamiento de Bilbao y la Diputaciónde Bizkaia, inaugurará el 12 de agosto, sábado, a las 19:00 horas (dos horas y media antes de que arranque el encuentro contra el Real Madrid), un monumento conmemorativo del 125 aniversario que recrea, en el lugar exacto de su ubicación (actual explanada junto al estadio), las dos líneas de las porterías de Ingenieros y de Misericordia del viejo campo de San Mamés.

Asimismo, la obra contempla la colocación de sendas placas donde podrá leerse el siguiente texto escrito en euskera, castellano, inglés y francés: «Athletic Clubeko elastikoa defendatu duten jokalari guztien omenez. En honor a quienes han defendido la camiseta del Athletic Club. In honour of those players who have fought for the Athletic Club badge. En hommage aux footballeurs qui ont porté le maillot de l'Athletic Club».

El sentido de este monumento es que rememore y muestre, de manera figurada, una presencia invisible. Una obra que no se impone al paisaje, sino que sugiere una interpretación, como si las líneas de las porterías fueran, en verdad, renglones de la memoria. Allí donde se tracen las franjas blancas perdurará el recuerdo de lo que aconteció en el viejo San Mamés durante un siglo, de 1913 a 2013. Días de gloria, de felicidad, de emoción, de incertidumbre, de euforia, de decepción, de épica… en definitiva, un mundo de vivencias compartidas entre equipo y afición que convirtieron a San Mamés en La Catedral del fútbol.

El Athletic, a través de su Asociación de Exjugadores y Exjugadoras, enviará en los próximos días una invitación formal a sus exfutbolistas para que participen en el acto de inauguración del monumento. Una inauguración que coincide, además, con el encuentro contra el Real Madrid correspondiente a la primera jornada de LaLiga 23-24, una ocasión inmejorable, ya que se trata de un partido que se ha disputado en todas y cada una de las ediciones de la competición desde su estreno en la temporada 28-29. Un clásico entre los clásicos, contraste entre dos maneras de entender el fútbol.

Este monumento que recrea las líneas de las viejas porterías de Ingenieros y de Misericordia en la explanada de San Mamés se une a la creación de la ya anunciada estatua de Iribar, cuya fecha de inauguración concreta en 2023 no está aún determinada, pero que igualmente forma parte de los actos de celebración del 125 aniversario