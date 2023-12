El Athletic invita al capitán del Rubí al palco: «Será mi día más bonito como hincha»

Aitor Torres, capitán del Rubí y gran hincha del Athletic, cumplirá el miércoles su sueño de ver en San Mamés un duelo del equipo al que sigue desde niño. Había estado en el viejo campo, pero no en un encuentro. Hizo la visita guiada al día en el que el Athletic perdió la final de la Liga Europa ante el Atlético de Madrid. «Ese día quise estar en la ciudad para ver el ambiente», evoca este lateral de 33 años.

El presidente del Athletic le invitó personalmente a acudir a San Mamés tras el partido de la primera eliminatoria de Copa en la que los rojiblancos se impusieron a los catalanes. Torres, que trabaja como repartidor de leña y carbón, contó días antes del partido a este periódico que es un gran hincha rojiblanco.

El club le comunicó que cuando quisiera venir se pusiera en contacto con el director deportivo, Mikel González, o con Nika Cuenca, del departamento de Prensa. Es lo que hizo. «Tengo fiesta esta semana, aunque el jueves jugamos un amistoso. Llegaré para jugarlo, pero me pierdo un par de entrenamientos con permiso del mister, que ya me ha dicho que me caerá una pequeña multa», explica a EL CORREO.

Cuando puede acude a los partidos que en Cataluña juegan los rojiblancos. Este año ha estado en Montjuic y en el campo del Girona. «Pero ver un partido desde el palco en San Mamés es cumplir un sueño», indica.

La pasión le viene de herencia. «Un abuelo era del Athletic. Tengo un tío que también lo es y que influyó en que me llame Aitor. Ahora intentamos transmitir los valores rojiblancos a un sobrino de seis años».

Torres, de 33 años, llega el martes a Bilbao junto a su tío, su sobrino y sus dos padres. Uno de ellos, su madre o su tío, le acompañarán al palco. Los otros tres irán a la zona VIP. «En el partido de Copa viví mi día más feliz como jugador. Este será el más feliz como aficionado del Athletic».