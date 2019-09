El Athletic, una isla en un mar de fichajes Los jugadores celebran uno de los tantos en el derbi / Efe Es el único equipo que no se ha gastado ni un céntimo en una Liga en la que los 19 clubes restantes han invertido más de 1.300 millones en refuerzos ROBERT BASIC Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:17

El mercado de verano ha cerrado la tradicional ventana de compras y ventas y la vida sigue igual en el Athletic. Ningún rostro nuevo en un equipo armado con el material de casa y hasta con el exceso de equipaje, que ahora deberá ser manejado y distribuido por Gaizka Garitano. Los rojiblancos son una isla en un mar de fichajes en el que los 19 clubes restantes han invertido más de 1.300 millones en mejorar sus plantillas, o al menos en intentarlo. Ibaigane no ha puesto ni un céntimo encima de la mesa y tampoco ha traído a nadie para reforzar a un bloque que acaba de sellar un gran arranque liguero y disfruta en las alturas. Los nuevos rectores bilbaínos solo han firmado al portero navarro Jokin Ezkieta, quien vino gratis del Barcelona y ahora sirve a las órdenes de Joseba Etxeberria en el filial. Y eso es todo. En el vestuario se cambian prácticamente los mismos -volvieron cedidos, subieron 'cachorros' y se marcharon Susaeta, Iturraspe y Rico- y serán ellos los que batallen contra auténticos imperios y conjuntos que, pese a sus limitaciones económicas, también han llenado la caseta de internacionales y extranjeros.

Ibaigane apenas ha movido ficha en el mercado y si lo ha hecho no ha concretado sus movimientos. En teoría, y de acuerdo con las palabras del presidente Aitor Elizegi, el club disponía de músculo financiero para abordar operaciones de primer nivel. «Las puertas están abiertas a dos o tres perfiles de nivel europeo. Son jugadores que se han ganado el derecho de elegir a sus equipos en Europa. Dudo que haya muchas entidades que ofrezcan lo que ofrecen Lezama y Athletic», manifestó en una entrevista con este periódico publicada en junio. También comentó con anterioridad que la entidad estaba en condiciones de pagar 20 millones por Javi Martínez. «Sin problemas», reforzó su mensaje. Unos meses después, el equipo sigue igual y Garitano ya sabe con qué y con quién cuenta para buscar una buena clasificación en la Liga. Es más, continúa en sus filas con Asier Villalibre y Cristian Ganea, futbolistas que no entran en sus planes y a los que el club no ha podido encontrar acomodo en formato de cesión.

Tras dos veranos sin fichajes, el Athletic trajo el año pasado a Dani García, Yuri, Capa y Ganea, sin olvidar la compra de Iñigo Martínez en enero. En total, unos 60 millones invertidos en 2018. La dirección deportiva encabezada por Rafa Alkorta contrató en este mercado de invierno a Ibai y a Kenan Kodro, pero en el verano no ha habido refuerzos. Nada. Ander Herrera terminó en el PSG, Fernando Llorente se marchó al Nápoles y Javi Martínez sigue donde está, entre otros. El club no ha ido a por el joven Robert Navarro, quien finalmente ha recalado en la Real Sociedad. Por cierto, los de Anoeta se han gastado 21,2 millones en esta ventana estival.

El Madrid lidera el gasto

Los rojiblancos no han traído nadie en un verano en el que la inversión en fichajes ha ascendido exactamente a 1.320.390.000 millones de euros, con los tres más ricos encabezando la clasificación del gasto. El Real Madrid ha desembolsado 303 millones por cinco futbolistas -Hazard, Jovic, Militao, Mendy y Rodrygo-, el Barcelona 255 por seis -Griezmann, De Jong, Neto, Junior Firpo, Emerson y Cucurella- y el Atlético 244 por siete -Joao Félix, Marcos Llorente, Hermoso, Trippier, Felipe, Lodi y Saponjic-. Este último ha roto la banca al abonar al Benfica 127,2 millones por Joao Félix.

El Athletic ha vivido al margen de todos estos movimientos y no le queda otra que confiar en lo que tiene, en los de siempre y en los que pueden echar una mano desde abajo. Ha sido el único club de los 20 que no ha gastado ni un euro en esta ventana de fichajes, que volverá a abrirse en enero. El Eibar ha invertido 15,3 millones, Osasuna 13,4 y el Alavés 11,5. El ránking de los más austeros lo cierran el Valladolid (1), Granada (6,2) y Mallorca (7). Los bermellones serán precisamente el próximo rival de los rojiblancos.