Julen Jon Guerrero, el fichaje más deseado por la afición del Athletic

Julen Jon Guerrero Landabaso (Bilbao, 2004) es el futbolista más deseado por la afición para reforzar la plantilla del Athletic la próxima temporada. Según una encuesta realizada por EL CORREO, la mitad de los seguidores que han participado desearían ver al hijo del mítico Julen Guerrero con la camiseta rojiblanca. Y lo quieren este mismo verano.

El nombre de este joven jugador sobresale entre los otros posibles fichajes que conforman la encuesta: Ander Herrera, Jon Moncayola, Álvaro Odriozola y Hugo Guillamón. Son los cinco futbolistas que aparecen como los más factibles en el reducido mercado en el que puede moverse el Athletic. Cinco operaciones, de cualquier forma, muy complicadas de llevar a buen puerto.

Julen Jon es un caso muy especial. Y no solo por los vínculos que le unen al Athletic. A diferencia de los otros nombres mencionados anteriormente, este joven futbolista, que acaba de cumplir 18 años, es casi más una ilusión que una posibilidad. Talento le sobra. Es una de las joyas de la cantera del Real Madrid. Este año ha jugado con el Juvenil A la Uefa Youth League, la Champions de juveniles, donde ha anotado un gol en tres partidos. También tiene el cartel de internacional con la selección sub 18. Pero traerlo a Bilbao presenta una complicación extrema por muchos motivos. Uno de ellos es su contrato. No se conocen detalles del mismo, pero Rafa Alkorta ya reconoció en su día que «tiene una cláusula y contrato en vigor».

Es difícil que el Real Madrid vaya a desprenderse de una de las joyas de su cantera salvo que sea por una cantidad inalcanzable para el Athletic. Todo hace indicar que el jugador formará parte de la plantilla del Castilla el año que viene, a las órdenes de Raúl González en Primera RFEF. Ahora bien, existe la posibilidad de una cesión por dos o tres años, de manera que el hijo de Julen Guerrero se termine de forjar en Lezama y dé el salto a Primera en el Athletic, donde jugando en la posición que juega lo va a tener mucho más fácil para debutar que en el Madrid. Y luego ya se vería.

Ficha Nombre Julen Jon Guerrero Landabaso

Fecha de nacimiento 14/04/2004 (Bilbao).

Posición Media punta.

Contrato Alkorta reconoció que «tiene un contrato en vigor y una cláusula». Se desconocen ambas cifras.

Equipo Real Madrid Juvenil A