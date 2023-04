Lekue renueva hasta 2025

Juanma Mallo Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Iñig Lekue (Bilbao, 29 años) ha renovado su contrato con el Athletic. El polivalente jugador vizcaíno, que ahora se encuentra lesionado, ha prolongado un vínculo que finalizaba este mes de junio. Su nueva relación con el club de Ibaigane terminará en 2025, dos ejercicios más. «Seguir en el club de mi vida lo es todo. El club con el que he crecido desde pequeño, socio desde que me acuerdo y poder cumplir una década jugando y vistiendo la camiseta del Athletic es un motivo de felicidad y orgullo para mí y la gente que me quiere», ha indicado el defensa.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. .