El Athletic lleva veinte años sin ganar en Mendizorroza

«El equipo está cada día más convencido de lograr la Copa de la UEFA» proclamó Jupp Heynckes el 18 de mayo de 2003 tras el último triunfo del Athletic en Mendizorroza (2-4). Tenía motivos el entrenador alemán para estar feliz. Los suyos remontaron el 2-1 con el que se fueron al descanso.

Yeste adelantó a los rojiblancos. Magno (que fue expulsado en el minuto 60) y Astudillo dieron la vuelta. La segunda parte fue un ejercicio de eficacia bilbaína. Urzaiz y Joseba Etxeberria (por partida doble) decidieron un derbi con más remates locales (16) que visitantes (11). «Hemos dado demasiadas facilidades», lamentó el entrenador del Alavés y mito rojiblanco, Txutxi Aranguren, fallecido en 2011, y quien llevaba pocas semanas en el cargo como sustituto del cesado Mané.

Hace tanto tiempo de aquello que Unai Gómez, la gran apuesta de Valverde en la cantera, ni siquiera había nacido. El centrocampista bermeano llegó al mundo siete días después del 2-4.

A los dos equipos les fue mal tras el derbi. El Alavés bajó y el Athletic no entró en la UEFA. Fue séptimo, un punto menos que el sexto, el Barcelona. Aquella tarde de mayo ha quedado marcada como la última vez en la que el equipo rojiblanco ganó en Mendizorroza. No ha vuelto a hacerlo en los últimos 20 años. Lo que logró Heynckes no lo repitieron Clemente (0-0 en 2005-06), Valverde (1-0 en 2016-17), Ziganda (3-1 en 17-18), Garitano (0-0 en 2018-19, 2-1 en 2019-20 y 1-0 en 2020-21) ni Marcelino (0-0 en 2021-22).

El resumen indica que desde el 2-4 ambos equipos se han medido en siete ocasiones en el campo del Alavés con un balance de tres empates y cuatro triunfos para los locales. Todas las igualadas han sido con el mismo resultado, 0-0. Y además los rojiblancos sólo han marcado dos goles en estos siete enfrentamientos. Los han logrado Iker Muniain en el 3-1 de 2017-18 y Raúl García en el 2-1 de 2019-20.

Mala racha ante el gol

Desde que el navarro adelantó a los suyos en el minuto 17 de un derbi que acabaron perdiendo, los rojiblancos han estado sobre el césped vitoriano 253 minutos sin marcar. No lo hicieron en lo que restaba de aquel duelo ni en los dos últimos, 1-0 en 2020-21 y 0-0 en la última visita.

Si esta vez se marca en Vitoria, el autor de la primera diana tendrá premio doble: acabará con la mala racha y se convertirá en el autor del gol 4.900 con el Athletic en Liga. Sólo tres equipos están por encima: Barcelona (6.411), Real Madrid (6.406) y Atlético de Madrid (4.910).

En estos veinte últimos años, la victoria más holgada de los 'babazorros' fue de 3-1 en la jornada 37 del curso 2017-18 con goles de Guidetti, Munir y el exrojiblanco Ibai Gómez.

A pesar de lo sucedido en las dos últimas décadas, Mendizorroza ha sido un buen campo a lo largo de la historia para los rojiblancos. Han jugado 17 partidos de Liga y han ganado más de los que han perdido, ocho contra cinco y han anotado más tantos (26) de los encajados (18).

De hecho, el Alavés forma junto a Osasuna, Almería y Rayo Vallecano el cuarteto de equipos en las máxima categoría con los que los rojiblancos han sumado más victorias que derrotas en sus visitas en Liga.