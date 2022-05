Marcelino se marcha del Athletic: «Me voy porque siento que el club no me da la confianza que necesito»

13:22 Marcelino se queda con la afición y con una "maravillosa ciudad" como es Bilbao 13:19 Turno de preguntas de los periodistas presentes en la sala de San Mamés 13:19 "Siempre estaréis en nuestro corazon, eskerrik asko", termina un emocionado Marcelino 13:19 "muchas gracias a todo, os deseo muchos éxitos en el futuro" 13:18 "El cariño de la plantilla ha sido increíble y estamos agradecidos de por vida" 13:18 Marcelino se muestra convencido de que el equipo seguirá mejorando gracias a los "grandes jugadores" de la plantilla

13:17 No ve en los candidatos a las elecciones a la presidencia la confianza para seguir siendo entrenador del Athletic

13:17 Marcelino da las razones de su marcha y dice que si siguieran los actuales gestores se quedaría en el Athletic 13:16 También da las gracias a la afición: "Supe el verdadero significado de estar como entrenador del Athletic en San Mamés" 13:15 "Ha sido el mejor grupo con el que he trabajo en mis 20 años como profesional", asegura 13:15 Marcelino también da las gracias a la plantilla por su "compromiso" y "profesionalidad" que nos "hicieron llegar a lo más alto" 13:14 También da las gracias a los capitanes que "nos dieron su apoyo y nos hicieron más fácil la convivencia con el grupo"

13:13 También agradece en su adiós al director deportivo que "entendió nuestra manera de trabajar desde el primer día" y al a todos los empleados del club por su colaboración

13:12 Agradece al presidente y a la junta directiva por confiar en ellos para entrenar al club rojiblanco 13:10 "Eskerrik asko y agur", señala el técnico muy emocionado 13:10 "El Athletic está por encima de las personas y después de hacer un análisis profundo de la situación y creemos que ha llegado el momento de dar un paso al lado" 13:08 Recuerda su triunfo en la Supercopa y lamenta las finales perdidas 13:08 Considera que su experiencia ha sido mejor de lo que esperaba con el club rojiblanco

13:08 El técnico comienza a recordar su trayectoria con el "privilegio" de entrenar al Athletic

13:07 Marcelino da las gracias al presidente y a la junta por estar "en este maravilloso lugar en este momento" 13:06 Destaca el trabajo, la lealtad y la confianza del entrenador y le agradece sus 18 meses en el Athletic 13:05 Empieza Elizegi a hablar

13:04 Gestos serios en ambos 13:04 Comienza la comparecencia de Marcelino acompañado por el presidente del Athletic

13:01 Marcelino, a punto de comparecer ante los medios de comunicación

12:55 Cinco minutos para la rueda de prensa de Marcelino en San Mamés.

12:52 Señal de vídeo de la comparecencia de Marcelino en directo

12:50 Si se confirma la marcha de Marcelino se pondrá fin a 17 meses de relación con el Athletic. Se va de Bilbao con un título, la Supercopa de 2021, y tres finales perdidas. 12:39 No solo el resultado en la Liga le ha hecho tomar este camino, también el proceso electoral y todas las dudas que se han producido en torno a su futuro, una situación que él mismo definió como «dura y difícil». Las mismas fuentes afirman que Marcelino está muy dolido porque entiende que su trabajo no está siendo valorado como merece por Barkala y Arechabaleta. 12:35 Esa sensación de abatimiento por no poder lograr los objetivos europeos fue la que transmitió en el encuentro con los medios de comunicación al término del partido, en el que reveló que había dado «las gracias» a todos sus jugadores de los que se mostró «orgulloso» 12:02 Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, casi con total seguridad, se marchará y lo anunciará en breve. El hecho de que el equipo rojiblanco se haya quedado sin poder acceder a Europa habría supuesto la puntilla a su hipotética continuidad en el Athletic 11:56 A las 13.00 horas está prevista la comparecencia de Marcelino García Toral en San Mamés ante los medios de comunicación para hablar de su futuro en una cita que suena a despedida.

