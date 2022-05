Marcelino: «Es para estar orgulloso del equipo»

En la que pudo ser su rueda de prensa de despedida de San Mamés, Marcelino García Toral quiso poner en valor lo conseguido en Liga en su única campaña completa en el banquillo del Athletic. «Luchar por Europa es para estar orgullosos. Estos jugadores me hacen muy feliz. Hay que dar la enhorabuena a los futbolistas y dar las gracias a la afición», proclamó. El entrenador puso los números sobre la mesa: «Hemos logrado nueve puntos más que la pasada campaña».

Y además se juega Europa la última jornada en el campo del Sevilla. Le basta con obtener un mejor resultado que el Villarreal en su visita al Barcelona para tener plaza en la próxima Conference League. «No está nada mal llegar al último partido de Liga con opciones de entrar en Europa», se felicitó.

Cree que es complicado, admitió con franqueza. «Lo veo muy difícil porque no dependemos de nosotros mismos y tanto Villarreal como nosotros jugamos contra buenos rivales, pero que ya tienen la Liga solucionada».

Pese a que el cuadro de Lopetegui ya está en la Champions gracias al empate arrancado en los últimos minutos en el Wanda, Marcelino no espera un duelo cómodo. «Ganar allí no es sencillo, pero para el Villarreal tampoco lo será imponerse al Barcelona».

El técnico de Careñes resaltó que el partido le puso la piel de gallina, aunque de inmediato aclaró que no se refería a que podía ser su despedida del estadio. «Siempre que ganas vives en San Mamés un día espectacular», resaltó.

Al entrenador le encantó la primera parte de los suyos. «Jugamos un arranque de partido muy bueno. Nos requirió un gran esfuerzo físico y tuvimos que hacer dos cambios. No queríamos agotar las ventanas de relevos. Ha sido una pena no haber sido más precisos para lograr una mayor ventaja». No haberlo hecho provocó que tras la reanudación «nos tocó sufrir hasta que logramos el 2-0. Te entran las dudas y nos iba favoreciendo el resultado de Villarreal, del que estábamos al tanto». ¿Se despidió de San Mamés? Marcelino esquivó el asunto. «He hecho lo habitual, disfrutar, sufrir y vivirlo con mi equipo. Y ayudar a los jugadores a intentar ganar».

La salida de Capa

Marcelino habló con Capa antes del partido y le reveló que tenía la intención de darle unos minutos en recompensa a su esfuerzo durante una campaña en la que no ha tenido ningún minuto. «Lo hablé con él y se mostró dispuesto a jugar. No ha tenido suerte conmigo porque me decanté por otros futbolistas. En esta ocasión se dio la circunstancia y entró al partido», manifestó el de Careñes.

El partido dejó dos lesiones musculares, de Raúl García y Nico Williams. El entrenador dijo que el segundo no jugará en Sevilla y que Raúl García tiene más opciones porque «no es mucho», pero en todo caso, a la espera de como transcurra la semana, verá si puede contar con el navarro. «De todas formas, en principio no cuento con ninguno para ese encuentro».