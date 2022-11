El Athletic negocia la renovación de Zarraga

El Athletic y Oier Zarraga (Getxo, el 4 de enero cumple 24 años) ya han abierto contactos para la renovación del centrocampista, según ha podido saber EL CORREO. El joven jugador concluye su relación con el club el próximo 30 de junio y la intención de Ibaigane es cerrar un trato en breve.

Zarraga es uno de los jugadores con menos participación esta campaña en el Athletic. Aunque ha saltado al campo en nueve partidos, apenas acumula un total de 221 minutos. Se confiaba en que su tercera campaña en el primer equipo fuera la de su paso adelante porque siempre se le ha considerado un jugador estratégico para el futuro, pero la realidad es que no acaba de entrar con regularidad. En Copa, en Alzira, no jugó ningún minuto, signo de que lo tiene muy complicado para avanzar en las preferencias de su técnico. Bajo esta perspectiva, se podría abrir la opción de una posible cesión para que acumule experiencia en otro equipo.

Sin embargo, hay dos condiciones imprescindibles para que eso suceda. De un lado, que el técnico acepte desprenderse de él. Ernesto Valverde no parece muy proclive a ese paso. Además, sería necesario que renovara antes de que el próximo 31 de enero se cierre el mercado de invierno. El club, desde luego, no se planteará una salida a modo de préstamo de un futbolista que acaba contrato al final de temporada.

Valverde solo le ha dado una titularidad, en el partido de 4-0 que encajaron los rojiblancos en el campo del Barcelona. El entrenador le define como un jugador «dinámico y que es fuerte desde el punto de vista físico a la hora de apretar». Además, resalta que es un futbolista con «un buen disparo y una buena capacidad de llegada al área». Los contactos del Athletic con Zarraga vienen de la pasada campaña, cuando la directiva de Aitor Elizegi intentó sin éxito que renovara.

Firmar por objetivos

La última renovación de Zarraga fue del 1 de febrero de 2021. El club intentó entonces llegar a un acuerdo con el jugador para cerrar un nuevo trato económico. No se llegó a un entendimiento y el director deportivo, Rafa Alkorta, optó por aplicar la cláusula unilateral por la que el club le podía retener dos campañas más a condición de hacerle ficha del primer equipo. Es el contrato que concluye el próximo 30 de junio.

En un contexto de dificultades económicas, el Athletic plantea a Zarraga un contrato con mucha incidencia en los objetivos, como el que ya firmaron Ander Capa y Jon Morcillo, los dos únicos jugadores que han llegado a un acuerdo con la directiva de Jon Uriarte. En al menos un caso, la junta ha firmado cantidades en bruto, en lugar de neto, como tienen la práctica totalidad de los miembros de la primera plantilla.

Con esta modalidad se busca que al club no le afecten nuevas subidas fiscales, aunque el presidente Uriarte ya indicó a este periódico que prevé que la carga tributaria no suba mucho más y que, por tanto, no habría mucha diferencia a partir de ahora para la entidad entre contratos brutos o netos.

Sus datos El DNI. Getxo. El 4 de enero cumple 24 años.

Sus equipos. Romo (hasta 2009), cantera del Athletic y Athletic, con el que debuta en octubre de 2020.

Athletic. Tres temporadas, 51 partidos, 1 gol.

Esta temporada. Nueve partidos, uno como titular, y 218 minutos. Ni goles ni asistencias.