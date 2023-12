Así reaccionó el vestuario del Athletic cuando Nico les anunció su renovación

A. Mateos Viernes, 1 de diciembre 2023, 12:30 | Actualizado 12:42h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La renovación de Nico Williams se ha celebrado por todo lo alto en el vestuario del Athletic. Cuando el rojiblanco llegó a las instalaciones deportivas esta mañana, les pidió un segundo de atención a sus compañeros que estaban ejercitándose en el gimnasio. Quería comunicarles en persona la noticia.

Aunque, primero, tenía que agradecerles el trato recibido en los últimos años. «Me habéis tratado muy bien desde el primer momento. Esto es una gran familia, como siempre he dicho, y, de verdad, que estoy agradecido».

Entonces, Nico les comunicó la noticia: «Deciros que he renovado». Todo el vestuario saltó de alegría y los jugadores rodearon a Nico, que quedó en medio del círculo mientras todos saltaban y gritaban.

Volvió a tener un pequeño respiro para seguir con su pequeño discurso. «Estoy muy agradecido con todos. Con cada uno de vosotros. He aprendido un poco de todos y, de verdad, me habéis tratado todos muy bien. Y no tengo más palabras que deciros. La verdad que estoy muy contento de estar aquí», zanjó.

Nico se retiró del círculo central con timidez, con la cabeza agachada y una ligera sonrisa, mientras sus compañeros le brindaban una ovación. Se sentó junto a Berenguer y recibió un par de collejas cariñosas de Yuri y su hermano Iñaki.