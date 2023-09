El Athletic nombra nueva embajadora rojiblanca a la actriz Itziar Ituño

«Emocionada» todavía al recordar su experiencia de niña al ver la Gabarra surcar la ría por los éxitos del Athletic en los años ochenta, la actriz Itziar Ituño ha sido elegida por el club rojiblanco como embajadora del mes de octubre, dentro de los actos del 125 aniversario de la entidad vizcaína, cogiendo así el testigo del cómico Julián López, que lo ha sido a lo largo de todo septiembre.

«Orgullosa de sus raíces e identidad, comparte con el Athletic la vocación de exponerse al mundo desde lo propio, en un ejercicio constante de reivindicación de sus orígenes mediante el esfuerzo, la dedicación y el talento Made in Euskal Herria», apuntan desde el club destacando el perfil de su nueva representante.

🏅 De Basauri al mundo, Itziar Ituño embajadora de octubre en el #Athletic125



La actriz comparte con el Club la vocación de mostrarse al mundo desde lo propio, reivindicando sus orígenes mediante el esfuerzo, la dedicación y el talento #MadeInEuskalHerria



👏 Eskerrik asko — Athletic Club (@AthleticClub) September 30, 2023

La actriz, mundialmente conocida tras su presencia en la serie 'La casa de papel', recibió la insigna y el reconocimiento de manos del presidente, Jon Uriarte, y de uno de los emblemas del club, el exguardameta Jose Ángel Iribar, durante el partido que enfrentó al cuadro rojiblanco y al Getafe en San Mamés, el pasado miércoles.

Ituño acudió a La Catedral junto a su padre, con quien siendo una niña se desplazó en autobús a Bilbao para ver La Gabarra. La actriz, quien se coló en los hogares vascos a finales de los años noventa con su papel de ertzaina en la mítica serie Goenkale, de Euskal Telebista, ha participado en numerosos proyectos, entre ellos la rojiblanca obra de teatro 'Yo soy Pichichi'.

«Fuera siempre digo si conocen al Athletic»

Otro trabajo con el que también logró una gran repercusión fue la serie 'Intimidad', centrada en la capital vizcaína. «Cuando fuera de aquí, en cualquier lugar del mundo, me preguntan de dónde soy, y quizá no sepan dónde o qué es Euskal Herria, les digo a ver si conocen al Athletic. Cuando me dicen que sí, yo les digo que soy de allí», cuenta orgullosa.

Ampliar Jon Uriarte colocando la insignia. A. C.

Ituño se ha unido así a la lista de doce embajadores del Athletic que inauguró el golfista Jon Rahm en enero. Tras él obtuvieron dicha distinción Jokin Altuna, Honey Tahljieh, Thomas Hitzlsperger, Marino Lejarreta, Joane Somarriba -en representación de la afición y ciclismo vascos-, María Arthuer, Juan Villoro, Txus Vidorreta y el ya mencionado Julián López.