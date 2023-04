El Athletic, con la obligación inexcusable de reaccionar

Jagoba Arrasate reconoció con deportividad que el Athletic había sido muy superior y que su equipo había hecho en San Mamés «un ejercicio de supervivencia». Ayer, mientras sufrían una resaca monumental y se flagelaban como penitentes de Semana Santa recordando las ocasiones falladas -y hacer bromas diciendo que los balones de Nico Williams han aparecido en una estación orbital rusa o en el desierto del Gobi es una forma de flagelo-, muchos aficionados rojiblancos no pudieron dejar de pensar que lo que resta de temporada también va a ser para el equipo de Valverde algo muy parecido a un ejercicio de supervivencia. Lo que debe sobrevivir, por supuesto, es el espíritu competitivo del equipo y con él, el objetivo de entrar en Europa, que el martes se complicó aún más dado que el Athletic ya no podrá conseguirlo a través de la Copa y el séptimo puesto podría no servir de nada si los navarros ganan la final.

Mantener viva esta llama es, hoy por hoy, una prioridad estratégica en el club. Hasta el punto de que no estaría nada mal que el presidente Jon Uriarte aparezca públicamente para dar ánimos a la plantilla y, sobre todo, para recordar 'urbi et orbe' que el objetivo que él quiso oficializar junto al entrenador y el capitán el pasado 10 de agosto continúa vigente. Y es que hay algo que sería mucho más duro y difícil de aceptar que la eliminación ante Osasuna, por mucho que ésta haya sido un golpe brutal, una de esas oportunidades perdidas cuyo recuerdo nunca deja de martirizarte. Nos referimos a que el Athletic, una vez más, se desanime, levante el pie del acelerador y acabe la temporada dando pena en mitad de la tabla mientras sus aficionados se resignan a duras penas o se revuelven despotricando contra todo y, especialmente, contra las vacaciones en Ibiza.

Quedan once jornadas. De bastante dificultad, por cierto, recibiendo en San Mamés a rivales de enjundia como la Real, el Sevilla, el Betis o el Celta, por ejemplo, y visitando campos como el Madrigal, el Sadar o el Bernabéu, entre otros. El equipo de Valverde está obligado a esmerarse, que es como decir a romper con su pasado inmediato. Los datos son elocuentes y explican muy bien la sensación de 'deja vù' en la que vive instalada la hinchada rojiblanca. En las once últimas jornadas de la Liga anterior, el Athletic sumó 15 puntos. En la campaña 2020-21, sólo 12. Y en la 2019-20, 14. Pues bien, o el equipo cambia radicalmente esta dinámica tan mediocre o ya puede irse despidiendo de Europa.

Problemas sin solución

El examen va a ser de una enorme exigencia y no sólo para los jugadores sino también para Jon Uriarte y Ernesto Valverde. En el caso del presidente, porque tras oficializar el objetivo europeo y prometer a los socios un electroshock y fútbol rock and roll, se podría encontrar con un chasco mayúsculo al que tendría que sumar el casi seguro descenso del Bilbao Athletic y la muy pobre campaña del equipo femenino. Un papelón, vaya, en la temporada de su estreno. Y en el caso del técnico, porque una campaña vulgar, puede incluso que peor que la anterior (los rojiblancos suman ahora 3 puntos menos y no han resuelto ninguno de los problemas básicos que les machacan año tras año), supondría una gran decepción que afectaría sin duda al crédito de Txingurri, por muy alto que lo tenga.

El trabajo empezará este sábado en Cornellá-El Prat, un campo no muy fructífero para el Athletic que se diga. No va a ser fácil. Y es que al Athletic, sin la posibilidad de ir al mercado, se le plantean dificultades frente a los cuales los entrenadores poco o nada pueden hacer. De ahí, claro está, que apenas haya diferencias en los resultados de Garitano, Marcelino y Valverde. La falta de calidad en el centro del campo es evidente y la ausencia de goleadores acreditados tras la marcha de Aduriz – y ahora también la de Raúl García–, clama al cielo. Pensemos, por ejemplo, que con su gol contra Osasuna Iñaki Williams rompió una racha de 18 partidos de Liga y Copa sin marcar, a los que se podrían sumar otros cinco sin ver puerta con Ghana; que su hermano Nico, triste protagonista la noche del martes, sólo ha marcado un gol en los últimos 21 encuentros; que a Muniain le faltan tres semanas para cumplir un año entero sin marcar en Liga; que Berenguer no ha hecho gol desde el pasado 11 de septiembre; o que Guruzeta sólo ha firmado una diana en Liga en los últimos once encuentros y en la Copa no se ha estrenado en los siete que ha disputado.

Cada vez más frustrante

Estos son los bueyes con los que hay que arar, como dice el viejo dicho castellano. Lo que se vio anteayer en un San Mamés colmado, espectacular, no dejó de ser un nuevo capítulo de un serial cada vez más frustrante: el de los partidos en los que el Athletic es incapaz de traducir en goles, ya sea por sus errores en los centros o los últimos pases, o por su inutilidad en los remates, una superioridad manifiesta. Y esa frustración no sólo la sufren los aficionados sino también en gran medida los jugadores, por no hablar del entrenador.

Pocas cosas hay más ingratas que sentir cómo un trabajo abnegado y concienzudo se emborrona a última hora por un error, cómo un esfuerzo enorme no sirve de nada porque, al acercarte a la cima, cuando ya sólo resta dar el último paso, uno se tropieza y se cae pendiente abajo. No es extraño, la verdad, que en algunos partidos las penurias goleadoras de los rojiblancos nos remitan al mito de Sísifo.

El riesgo de decaimiento, de bajón de moral, está ahí, no cabe duda. Pero los jugadores del Athletic, sencillamente, no pueden permitírselo. Les pagan para ello, no para ganar sino para no rendirse. Y deben demostrarlo en las once partidos que restan de aquí al 4 de junio, cuando despidan la Liga en el Santiago Bernabéu. Lo contrario sería peor que la desgracia del martes.