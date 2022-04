El Athletic entrega el One Club Woman a la alemana Jennifer Zietz

🎙️ Jennifer Zietz, ganadora del One Club Woman 2022.



🏆 "Haber jugado 17 temporadas en el @Turbine_Potsdam me hace muy feliz y hace que esté aquí para vivir una experiencia tan bonita"



"Se valora el sentimiento de pertenencia que he tenido durante tantos años"#AthleticClub🦁 pic.twitter.com/QRGDavKqQ6