Mosaico, bufandas en alto, banderas... San Mamés es una olla a presión

El Athletic necesita a su afición para meterse en la final de Copa, y esta ya ha hecho los deberes. Era de esperar porque siempre lo hace. Desde primera hora de la tarde, miles de aficionados colapsaron el centro de Bilbao. En Pozas y en la explanada de San Mamés, apenas cabía un alfiler dos horas antes del partido. Y cuando el autobús del Athletic salió del Meliá dirección San Mamés, aquello ya era una olla a presión.

El cielo se tiño de rojo por culpa de las bengalas, los aficionados escoltaban el paso del autobús de los jugadores mientras gritaban en lo que era el penúltimo empujón. Después, llegaría el espectacular recibimiento en San Mamés ya con mosaico incluido. 'Made in Euskal Herria', 'Unique in the world (únicos en el mundo)', y 'Beste baten bila (en busca de otra)', fueron los mensajes escogidos por la afición. El resto del colorido lo pusieron las cartulinas rojiblancas y la procesión de bufandas.

El Athletic, empujado por su afición, salió a por todas. Suyas fueron las primeras ocasiones más claras. Primero Guruzeta, después Nico... Hasta que pasada la media hora llegó el tanto de Iñaki Williams. La afición estalló de alegría. Los rojiblancos ya habían empatado la eliminatoria.

