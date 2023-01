Un partido que no admite errores

Rival copero desde el principio de los tiempos, víctima del Athletic en las finales de 1911 y 1915, el Espanyol vuelve a interponerse en el camino de los rojiblancos en la competición del k.o. La última vez que lo hizo fue en 2015 y la experiencia dejó un grato recuerdo en la afición del Athletic. Tras empatar en San Mamés, su equipo eliminó a los periquitos con un 0-2 en Cornellá-El Prat y se clasificó para la final. (De ésta, la del Camp Nou ante el Barça, mejor no hacer memoria). Ahora el escenario es muy distinto, aunque Valverde vuelva a ser, como entonces, el entrenador del Athletic. En el nuevo formato de la Copa, los octavos y los cuartos siguen siendo una riña a partido único y eso lo cambia todo. No hay lugar a la especulación, a los cálculos. Acabas el partido y sólo hay dos opciones: o estás vivo o estás muerto.

Llevamos más de un lustro hablando de la falta de regularidad de los rojiblancos, un defecto que nadie discute y que ya empieza a asomar también esta temporada. Pero esa lectura corresponde básicamente a la Liga. También a las finales de Copa, es cierto, pero sobre todo al campeonato liguero. Porque, curiosamente, en las eliminatorias a partido único el equipo ha funcionado como un reloj. La última que perdió fue aquella en Torrelavega en 2003 de la que Valverde -es lo que tiene ser el entrenador que más partidos ha dirigido al Athletic- puede dar fe mejor que nadie. Desde entonces, suma 18 victorias consecutivas, las cuatro de las temporadas 2004-05 y 2005-06 y las catorce desde que, en la campaña 2019-20, volvió, en principio para quedarse, el formato del partido único hasta las semifinales.

Aunque esta fiabilidad del Athletic puede explicarse por varias razones, hay una fundamental: la extrema seriedad con la que los rojiblancos han afrontado estos partidos. Desde que se produjo la inflexión en 2009, la Copa ha vuelto a ser para el Athletic el objetivo sagrado que había sido durante gran parte de su historia, desde su fundación hasta que dejó de serlo por razones complejas de explicar a finales de los ochenta. Y eso se ha notado y debe volver a notarse hoy en San Mamés, donde el equipo de Valverde, sencillamente, no puede fallar. En una noche que se anuncia muy fría y lluviosa, de crudo invierno, todo lo que no sea demostrar su superioridad ante el Espanyol y lograr el billete para los cuartos sería un golpe durísimo. Antes de llegar a su ecuador, la temporada sufriría un borrón muy importante.

El dato

18 victorias consecutivas lleva el Athletic en eliminatorias de Copa a partido único

Derrota en septiembre

El Athletic viene de sufrir un chasco en el derbi y se encuentra en un momento delicado. Es lo que tiene una estadística tan pobre como es la de dos victorias en los últimos nueve partidos de Liga. Ahora bien, una cosa son las dudas que siempre provocan los malos resultados y otra muy diferente que el equipo de Valverde no sepa lo que debe hacer, las virtudes que necesita explotar y los errores que no puede cometer. Esto lo tiene muy claro. Y fue, precisamente, contra el Espanyol, en la cuarta jornada, cuando recibió la primera lección en este sentido en lo que va de temporada. El Athletic fue una calamidad en la finalización de las jugadas -2 disparos a puerta de 17 intentos- y cometió un error de bulto en defensa que Braithwaite aprovechó para hacer el 0-1 en el minuto 83.

Antecedente De la derrota contra el Espanyol en Liga el Athletic pudo sacar interesantes conclusiones

Hoy no puede repetir algo así ante un Espanyol cuya actitud en la Copa no puede ser igual de intensa que la de su rival. Por mucho que el equipo de Diego Martínez cogiera aire el domingo en Getafe, haya ganado solidez atrás con el central mexicano César Montes y tenga a Joselu muy afinado, el foco lo tiene puesto en la Liga. Esto no significa que vaya a salir a San Mamés a verlas venir, pero su ambición no puede ser comparable a la del Athletic, que ya ha manifestado públicamente su gran ilusión por este título.

Respecto al once rojiblanco, lo cierto es que se plantean varios interrogantes de peso. El primero sería si Valverde volverá a contra con Zarraga. También será interesante saber si le da carrete a Muniain y le devuelve al once a Berenguer, lo que supondría la suplencia de Guruzeta y el regreso de Iñaki Williams al puesto de nueve. Habrá que verlo.

Los rivales a seguir Defensa Montes El mexicano puede hacer buena pareja con Cabrera. Medio Darder Continúa siendo el jugador que alumbra el juego perico. Delantero Joselu Lleva ya diez goles en Liga. El mayor peligro del Espanyol.