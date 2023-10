El Athletic pide a la afición que evite cánticos ofensivos «para no dañar la imagen del club»

El Athletic quiere erradicar los cánticos «ofensivos» que se escuchan en SanMamés, que incitan a la violencia, de carácter xenófobo o que constituyen «un manifiesto desprecio a las personas intervinientes en el encuentro». En vísperas del partido contra el Valencia (mañana, 18.30 horas), Ibaigane envió este viernes un correo electrónico a sus socios en el que les solicita su «colaboración y compromiso» para acabar con estos actos que le han supuesto un importante desembolso al club y que, al mismo tiempo, expone, «dañan la buena imagen de nuestra entidad y de nuestros aficionados».

En la carta recibida este viernes por los propietarios de un carné, el Athletic recuerda que esta temporada se han abierto expedientes en tres de los cinco encuentros que ha disputado el equipo de Ernesto Valverde como local. Y casi siempre, el foco se concentra, según los datos ofrecidos por la Liga en sus notas de prensa en las que anuncia sus denuncias, en «aficionados locales, ubicados entre los sectores 105 y 110 de la tribuna norte baja, situados junto a una pancarta con la inscripción 'Iñigo Cabacas Herri Harmaila'». De hecho, los integrantes de esta zona del campo anunciaron al principio de temporada que «no habría animación dirigida porque participar en la animación activa de la Herri Harmaila ha conllevado multas económicas desorbitadas que alcanzan los 80.000 euros», señalaron entonces.

No obstante, contra elBetis, a finales de agosto, se produjeron gritos contra los españoles. «Unos 1.000 aficionados, ubicados en los sectores 105 y 110 de la tribuna norte baja y situados junto a una pancarta con la inscripción Iñigo Cabacas Herri Harmaila entonaron de forma coral y coordinada durante ocho segundos el cántico 'españoles hijos de puta'», explicó la patronal. Sin embargo, en este caso, se recalca que «dicho cántico fue reprobado por otros aficionados locales mediante silbidos con la intención de que cesase». Frente al Getafe, los gritos fueron contra Bordalás y el jugador inglés Mason Greenwood. Y estas actitudes provocan las denuncias de la Liga. «Dichos expedientes se formulan en base a cánticos ofensivos hacia el rival, sus jugadores, y personas o estamentos de distinta índole, que no sólo no sirven para animar a nuestro Athletic, sino que perjudican la imagen del club, y acarrean sanciones tanto a las personas que los realizan, como al propio club. Estas actitudes desde ningún enfoque nos benefician», recuerda.

Señala además que la pasada campaña hubo cinco duelos en los que abrieron expedientes, por lo que lanza un mensaje claro a todos los aficionados. «Animar al Athletic sin ambages es lo único que entendemos consecuente con nuestra historia y reputación, y más aún, si queremos seguir sintiéndonos orgullosos de ser la mejor afición del mundo», proclama Ibaigane.

Quebranto económico

¿Ycuánto supone cada una de estas acciones?Todo depende el tipo de cántico, de cuántas personas lo realizan, de la gravedad del insulto, de cuántas veces se repite la ofensa, si hay reincidencia...Una serie de variables que provocan que los castigos se muevan entre los 1.000 y los 6.000 euros. De hecho, el club en su comunicación recalca que se produce un quebranto económico. «Es por ello, que os pedimos vuestro compromiso y colaboración para erradicar este tipo de comportamientos, que perjudican no solo económicamente al club, sino que además dañan la buena imagen de nuestra entidad y de nuestros aficionados».