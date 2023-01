La decepción de la vieja guardia

El Athletic se acerca al final de la primera vuelta en una situación de incertidumbre ya conocida de otras temporadas. Digamos que ha vuelto a un estado general de expectativa. Nada está ganado y nada se ha perdido. Hay razones para soñar y para deprimirse, para el optimismo y el pesimismo, de manera que las lecturas dependen la mayoría de las veces del estado de ánimo de cada aficionado. En casos así, los análisis y evaluaciones son complicadas. Pueden saltar por los aires en cualquier momento. Basta con imaginar cómo puede cambiar la percepción sobre el equipo dependiendo únicamente de sus dos próximos resultados ante el Espanyol en Copa y el Real Madrid en la Liga.

Hay algo en este Athletic, sin embargo, que comienza a llamar la atención y no de manera positiva. Hablamos de la aportación que están haciendo los jugadores de referencia, los de mayor jerarquía en el vestuario y, desde luego, los mejor pagados. Se trata de un grupo muy heterogéneo. Cada uno de ellos tiene una historia particular, una casuística propia, pero en los tres últimos meses están coincidiendo en algo muy poco esperanzador: su rendimiento no está siendo el que se espera de ellos y esto ha influido claramente en esta racha negativa –dos victorias, tres empates y cuatro derrotas en sus nueve últimos partidos de Liga–que ha descolgado al Athletic hasta el octavo puesto.

Dicho de un modo sencillo. Por diferentes razones, desde aquella dura derrota ante el Atlético en San Mamés el pasado 9 de octubre, que supuso un desgraciado cambio de rumbo en la trayectoria de los rojiblancos, los futbolistas destinados a tirar del carro no lo están haciendo o lo están haciendo sin la fuerza necesaria. Estos serían los futbolistas de peso, los componentes de la vieja guardia de la plantilla, cuya mayor contribución se echa más de menos.

Iñigo Martínez:

Libre desde el 1 de enero para firmar por cualquier club, su futuro parece lejos del Athletic, cuya directiva no dice una palabra sobre el tema. Son muchos los que le dan por perdido y puede que acierten. El problema es que el central de Ondarroa también tiene pinta de ir a perderse esta temporada. Las lesiones le impidieron jugar hasta la quinta jornada y por el mismo motivo se ha perdido también los cinco últimos partidos. En los ocho que jugó estuvo lejos de su mejor nivel. De hecho, Luis Enrique no le llevó al Mundial. Ni su estado físico ni psicológico parecen los más indicados para confiar en que vuelva a ser la piedra angular de la defensa del Athletic.

Berchiche:

Su entrega no se discute y todavía es capaz de dejar buenos detalles –su asistencia a Sancet en el gol del sábado, por ejemplo–, pero su rendimiento desde hace dos temporadas, tras la pandemia que le martirizó, está lejos del que se esperaba en un futbolista que no deja de ser el segundo fichaje más caro en la historia del Athletic. Ni ha conseguido volver a tener el impacto que tenía en ataque –fundamental para el equipo– ni ha dejado de tener problemas en defensa.

Herrera:

Fue el gran fichaje del verano. En principio, un futbolista de alto rango destinado a aportar luz y clarividencia al centro del campo del Athletic. Para eso le quería Valverde. La realidad, sin embargo, ha sido justo lo contraria. Hasta la fecha, lo único que ha aportado Herrera es una sospechosa oscuridad sobre su verdadero estado físico. Sólo ha sido titular en tres partidos de Liga y en uno de ellos –en el Camp Nou– sólo jugó veinte minutos.

Muniain:

Valverde confió en él y le dio la titularidad en los diez primeros partidos. El rendimiento del capitán, sin embargo, fue declinando sin remedio. En la novena jornada, ante el Atlético, Txingurri le retiró en el minuto 66 cuando el equipo perdía. En la siguiente jornada, en Getafe, le cambió en el minuto 55 cuando el marcador iba 1-1. Eran síntomas claros de desconfianza hacia un jugador cuyas prestaciones físicas tras 14 temporadas, 515 partidos y dos graves lesiones han bajado de forma notable. En el Camp Nou ya no jugó ni un minuto y, desde entonces, ha sido suplente. Aunque lo natural es que todavía tenga minutos porque es un futbolista diferente, lo cierto es que ya apenas marca diferencias. Sus números esta temporada son esclarecedores: 0 goles y una asistencia en 14 partidos de Liga.

Berenguer:

Fue clave en el arranque del campeonato con tres goles en los cinco primeros encuentros y se convirtió en indiscutible para Valverde en la banda izquierda, jugando a pierna cambiada, como más le gusta al exjugador del Torino. Quizá fuese que la importancia que adquirió le hiciera confiarse o que Berenguer tiene una irrefrenable tendencia natural a la dispersión a medida que se suceden los partidos, algo que ya se le ha visto otras temporadas. El caso es que su rendimiento fue bajando a ojos vista. Un dato: no ha marcado en los doce últimos encuentros de Liga y ya ha sido suplente en los tres últimos.

Iñaki Williams:

Su comienzo de Liga fue notable. Dejando a un lado su impericia rematadora, un defecto irresoluble que hay que sobrellevar con cristiana resignación y alguna que otra ayuda analgésica, lo cierto es que el mayor de los Williams se desplegó con una intensidad espectacular, picó piedra en defensa como el que más, hizo mucho daño a las defensas rivales y llegó a la jornada 12 con 5 goles; es decir, muy por encima de su media. El problema es que, a partir del partido contra el Girona, donde no pudo estar más desacertado, su rendimiento, ya sea de delantero centro o por banda, ha bajado muchos enteros. Lleva cinco encuentros sin ver puerta. El Mundial no parece haberle sentado nada bien en lo que se refiere a precisión en sus pases y remates. Más bien al contrario.

Raúl García:

No puede decirse que lo suyo sea una decepción, ya que nadie podía exigirle al navarro más de lo que está dando en la que va a ser casi con toda seguridad su última temporada en el Athletic. La realidad es que el club ya se está despidiendo de un futbolista clave en los últimos años. Es un suplente casi fijo –sólo ha sido titular dos partidos, contra el Villarreal y el Girona– pero siempre tiene su ración mayor o menor de minutos. Sólo ha marcado un gol. En fin, que ya se le está echando de menos.