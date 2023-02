El Athletic pone fin a su mala racha fuera y gana cinco meses después

1 Lekue en lugar del sancionado Berchiche, único retoque de Valverde en el once que goleó al Cádiz

Valverde repitió el once que goleó al Cádiz con la única novedad de Lekue como lateral zurdo en lugar del sancionado Berchiche.Se trata de la decimosegunda titularidad para el 'hombre orquesta' del Athletic que no estaba en el once desde el desastre de Vigo. ...

