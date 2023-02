El Athletic presenta alegaciones a la primera amarilla a Yuri contra el Cádiz

El Athletic anunció este lunes que presentará alegaciones ante el Comité de Competición a la primera de las dos tarjetas amarillas que Yuri Berchiche vio en el encuentro del pasado viernes contra el Cádiz. Entiende el club de Ibaigane que el colegiado, Pizarro Gómez, erró al mostrar esa cartulina al lateral izquierdo, que luego fue expulsado al ver la segunda amonestación tras el descanso. De esta manera, Ibaigane trata de que el futbolista guipuzcoano pueda jugar el sábado (21 horas) frente al Valencia.

Ya adelantó el mismo viernes Ernesto Valverde que se iba a producir este movimiento por parte del Athletic. «Me dicen que la primera no es falta y que la segunda es una minifalta. Si alguna de las dos no es falta, se puede recurrir. Desde luego, si hay alguna que no es falta, recurriremos», aportó el entrenador que entonces no había visto las imágenes del encuentro.

Según el colegiado, la primera amarilla de Berchiche se debe a que «derribó a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria». La acción se produjo con Fali, en el minuto 30. Más bien es el futbolista del cuadro andaluz el que golpea a Yuri. Más tarde, ya en la segunda mitad, se encontró con la segunda amonestación y la consiguiente expulsión.

No es ésta la primera ocasión en 2023 que el Athletic presenta alegaciones para evitar la sanción de uno de sus futbolistas. Ya ocurrió con Yeray, expulsado en el encuentro contra la Real Sociedad en el Reale Arena. Entonces, Ibaigane acudió a Competición, luego pasó por Apelación y finalmente por el TAD. En ningún caso se dio la razón al club bilbaíno. En caso de que suceda la mismo, hay dos candidatos para suplir a Yuri: Lekue y Balenziaga.