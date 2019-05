El Athletic recupera el verde para su segunda camiseta El club ha presentado a través de las redes sociales las indumentarias para la temporada 2019-20. Vale 79,95 euros, y existe una opción élite, del mismo material que la de los jugadores, por 105 euros JUANMA MALLO Lunes, 20 mayo 2019, 10:43

El Athletic ha presentado, a través de las redes sociales, las camisetas de la temporada 2019-20. Y la principal novedad es que se recupera el color verde para la segunda indumentarias. Eso sí, se trata de un verde más oscuro que en el pasado. «Verde bosque», explica New Balance, que vuelve a vestir a la entidad vizcaína por tercera temporada consecutiva.

También hay aspectos destacables en la primera camiseta, ya que cambia el orden de los colores. Esto es, el rojo aparece en la franja central, y surge el negro en la zona de las axilas. Cuesta 79,95 euros, según los datos del club, 71,95 para los socios. Aparece, como ocurre en otros equipos como el Barcelona y el Madrid, también la opción camiseta élite, que sube a 105 euros; 94,5 para socios. Se trata de la zamarra que, en teoría, visten los profesionales sobre el césped; está hecha del mismo material.

Por sorpresa, con una nota en las redes sociales, Ibaigane ha desvelado la piel del próximo curso, con fotografías de los profesionales rojiblancos en las gradas de San Mamés. Esto es lo que se dice sobre la primera equipación. «El diseño de la primera camiseta destaca por el grosor de las rayas rojiblancas y por la originalidad del cuello y las mangas, que incorporan una parte interior de color negro con remate en blanco. La raya central es roja y se funde en la zona superior de la prenda con los hombros, logrando que el color rojo predomine en el conjunto. Los dorsales y los nombres son de color blanco. El uniforme se completa con unos pantalones clásicos negros y unas medias mitad negras mitad rojas«.

Camisetas para un «un club especial»

La segunda camiseta, según el club, «se inspira de manera potente y creativa en la filosofía del Athletic. Cada detalle tiene una explicación y responde a una narrativa desarrollada de manera conjunta entre el Club y New Balance. Tal y como Kenny McCallum, Manager General de la marca estadounidense, afirma: 'El Athletic es un club especial con su manera única e independiente de competir, y nosotros queríamos que las camisetas reflejaran y celebraran esa singularidad.' Esta segunda camiseta de un color verde bosque de dos tonalidades resalta por la proyección de los rayos de una ikurriña que nacen de un escudo dorado, con remates rojos en las mangas y en el cuello redondo«.

El lema de la campaña de marketing es Upon This Ground (Sobre esta tierra). «De este lazo proviene también la creación de una nueva bandera que parte del diseño original de la ikurriña para transformarse, mediante un intercambio de la disposición de los colores, en un homenaje a esa histórica conexión entre el Athletic y la tierra a la que representa. A la pequeña ikurriña real de la espalda de las camisetas, se le une ahora esta variación que reivindica de manera específica nuestra filosofía. Raise the flag, Astindu bandera, Ondea la bandera, en definitiva, haz que esta bandera que representa una forma de competir única se conozca en el mundo. El segundo significado, Sobre Esta Base, con estos fundamentos, remite a la filosofía. Sea lo que sea que nos depare el futuro, que sea sobre esta base de consenso que representa la filosofía«.