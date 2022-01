El Athletic que queremos

El Athletic saltó ayer el campo con intensidad y con ganas de mandar.

Oskar Tabuenka Presión asfixiante

Una nueva demostración del Athletic de buen fútbol, orgullo y sentimiento de pertenencia al imponerse al Barcelona tras la dolorosa derrota contra el Real Madrid en la final de la Supercopa. Marcelino sorprendió tras la final con un once en el que faltaban jugadores habituales. El Athletic salió desde el inicio del partido muy enchufado, haciendo mucho daño a las espaldas del equipo culé. De esta forma llegó el primer gol de Muniain, tras un pase en profundidad a Nico Williams que se impuso a Jordi Alba en una gran carrera para ceder un buen balón al área que Iker definió con mucha calidad. El equipo propuso una presión asfixiante que dificultó mucho al Barcelona y permitió robar en tres cuartos de campo, haciendo peligro y alejando al rival de la portería defendida en esta ocasión por Agirrezabala.

La vuelta del descanso continuó con la misma dinámica en la que el Athletic siguió dominando el partido. Tras la lesión de Sancet, Marcelino dio entrada en el campo a Iñaki Williams. El equipo, animado por el aliento del público de La Catedral, llegó al final del partido siendo superior a su rival y metiendo al Barcelona en su área. Tras una falta llegó el segundo, pero el Barcelona empató in extremis. Después del duro golpe, los leones volvieron a competir a un grandísimo nivel y, junto a una afición entregada, consiguieron otra noche histórica e inolvidable.

Cristina Pintor Marcelino fue a por todas

¿Por qué tuvo que acabar el partido? Todos los encuentros deberían ser octavos de final y, además, frente al Barcelona. Especialmente los primeros 45 minutos fueron oro puro. Intensidad, entrega, afición, pasión y encima, todo sale bien. Un pase a cuartos de final a lo grande, con buen juego y demostrando lo que es el Athletic.

Si en la final de la Supercopa frente al Real Madrid el Athletic regaló la banda derecha en un planteamiento que no funcionó, cediendo el balón y peso del partido, en estos octavos de final Marcelino fue a por todas. Si sales a ganar, si presionas, si no dejas jugar, si sales a tener el balón y además tienes la capacidad de marcar, el equipo contrario está en tus manos. No le dejas reaccionar y ese bloqueo se transforma en continuas ocasiones para los leones.

Nico Williams fue una verdadera pesadilla para la defensa blaugrana y, especialmente, para Jordi Alba. Si algo tiene el catalán es velocidad, pues el pequeño de los Williams le sacó los colores. Descaro, velocidad, regate y mucho atrevimiento. Una banda que fue un continuo canal de creación de ocasiones. Por aquí nació el gol de Muniain definido con muchísima calidad por el capitán, que jugó un magnífico encuentro, extraordinario. El capitán también anotaría el definitivo desde los once metros después de que igualase dos veces el Barça. La Copa está viva en San Mamés.