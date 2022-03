El Athletic quiere trasladar a San Mamés el modelo de animación de las grandes ligas

El Athletic realizará el 7 de abril su segundo intento para que el proyecto de grada de animación salte de los bocetos y planos al fondo norte de San Mamés y así convertirse en una realidad. Tras quedarse a nueve votos de ser aprobado en diciembre de 2020, el impulso de un grupo de socios ha reactivado uno de los planes estrella de la junta de Aitor Elizegi para que La Catedral pueda tener una grada popular que sea el motor para caldear el ambiente de todos los encuentros del Athletic en su campo. Se trata de un proyecto complejo y ambicioso que a su vez obliga a trasladar socios, por lo que ha suscitado reticencias dentro de los aficionados rojiblancos, pero al que la directiva no quiere renunciar antes de finalizar en verano su mandato. Elizegi sueña con ese 'muro rojiblanco' al estilo de los clubes europeos que construyen el ambiente de sus estadios desde detrás de las porterías y que les ayuda a cosechar un buen número de puntos cada temporada.

El plan elaborado por Ibaigane a finales de 2020 contemplaba la ampliación de la grada de animación de San Mamés, que pasaría de ocupar una esquina con 800 hinchas junto a un córner en la tribuna Norte a las primeras catorce filas de todo ese fondo con aforo de 2.200 localidades. «Los clubes europeos demandan este tipo de zonas porque generan una atmósfera mayor», dijo entonces César Azcárate, el arquitecto del estadio rojiblanco y también creador de este diseño.

Mendizorroza El Alavés impulsó su grada de animación en 2015, que a día de hoy reúne a casi 2.000 seguidores

El club dará a conocer mañana los principales detalles respecto a lo que defenderá en la asamblea de la semana que viene. Pero hace tiempo que el Athletic tiene claro lo que quiere para esa grada Norte baja de La Catedral. Los modelos los conoce tanto en el entorno más cercano como en las principales competiciones continentales. Porque Mendizorroza lleva desde 2015 bajo el impulso de uno de sus fondos con capacidad para cerca de 2.000 personas, mientras que Real Sociedad como Osasuna han aprovechado las reformas del Reale Arena y El Sadar para colocar tras una de las porterías su foco de animación. De este modo la grada Aitor Zabaleta, con un aforo de 2.340 seguidores, ha revolucionado el ambiente del estadio donostiarra, mientras que 1.200 es la capacidad de la grada de animación de Osasuna en el 'muro rojo'.

El muro amarillo

Si se mira a las principales competiciones europeas, la Bundesliga siempre ha sido un ejemplo a la hora de cuidar el ambiente de sus recintos, y aunque la asistencia a los estadios se ha resentido por culpa de la pandemia y del descenso de históricos como el Werder, el Schalke o el Hamburgo a Segunda, sus partidos siguen destilando aroma a buen ambiente. El hecho de permitir que los aficionados puedan seguir los partidos de pie en los sectores determinados por los clubes para las competiciones domésticas favorece espectáculos como el del Signal Iduna Park, el ejemplo más emblemático de lo que es un fondo de animación con ese 'muro amarillo' de la Tribuna Sur. Casi 25.000 aficionados pueden animar de pie al Borussia Dortmund tras una de las porterías del antiguo Westfalenstadion, un aforo que se reduce notablemente cuando los amarillos juegan en Europa al atenerse a las normas de seguridad de la UEFA.

Estadios como el del Schalke 04, donde el Athletic jugó los cuartos de final de la Europa League, superan las 15.000 plazas, mientras que otros muchos clubes de la máxima categoría reservan en torno a diez mil plazas para sus aficionados de pie.

Reale Arena La Real aprovechó las obras de Anoeta para crear la grada Aitor Zabaleta con 2.340 plazas

La caldera francesa

El fútbol galo cuenta con un hilo conductor en sus estadios, la presencia de los ultras de cada club en alguno de los fondos. Desde allí alientan a sus jugadores, aunque en demasiadas ocasiones recientes en el fútbol francés ha traspasado la línea de la animación para caer en los incidentes entre ultras.

En Ligue 1 y 2 la presencia de fondos de animación es unánime, pero hay campos que destacan tanto por el ambiente como por el trabajo de sus ultras. Saint Etienne remodeló su estadio de forma que sus dos fondos sean una larga grada, por lo que el Geoffroy Guichard se conoce en el fútbol galo como 'Le Chaudron' (La Caldera). El Felix Bollaert de Lens es un caso peculiar, porque sus aficionados más pasionales no se colocan en un fondo sino en un lateral. Los 'Ultramarines 87' aportan pasión y colorido a los partidos del Girondins con sus tifos, mientras que el Velodrome de Marsella es otro de los recintos 'más calientes' de la Ligue 1, sin olvidar La Beaujoire de Nantes con su tribuna Loira.

The Kop, el sueño de Elizegi

Si hay un ejemplo de grada admirada por el fútbol esa es 'The Kop', el alma de Anfield. Tras la remodelación de 1994 cuenta con 12.390 aficionados que se dejan la voz en cada partido para animar al Liverpool y que siempre ha cautivado al presidente Aitor Elizegi. «Sueño con una grada como The Kop de Anfield Road», ha repetido. La capacidad de la tribuna del Liverpool ha sido superada con creces por el fondo que el Tottenham diseñó en su nuevo estadio. Un muro espectacular con capacidad para 17.500 aficionados, el más grande de Inglaterra. Otros clubes han ido más allá y han dado el paso de imitar a la Bundesliga como el United, que habilitó una zona para que 1.500 aficionados sigan los encuentros de pie en Old Trafford.

Nápoles, Milán, Inter o Lazio tienen grupos ultras de animación en Italia, pero como ejemplos de remodelación de estadios para ganar en ambiente se encuentra el Gewis Stadium del Atalanta, cuyos fondos tendrán más capacidad que el resto del estadio cuando acaben las obras.

Todos forman parte de lo que busca el Athletic en su camino para que el fondo Norte se convierta en una grada de animación que encienda cada partido San Mamés.

Los datos de San Mamés

2.200 plazas tenía el proyecto de grada que presentó el Athletic a la asamblea de diciembre de 2020 y que fue rechazado.

3,5 millones de euros era el presupuesto para las obras del fondo norte de San Mamés.

800 aficionados se concentran ahora en una de las esquinas.

ALEMANIA | BORUSSIA DORTMUND

El 'muro amarillo'

El Signal Iduna Park cuenta con una de las gradas más emblemáticas del fútbol mundial. Casi 25.000 aficionados se agolpan de pie en uno de los fondos del estadio para animar al Borussia, aprovechando que en la Bundesliga se permite ver los partidos de pie en determinadas áreas de los campos. borussia

FRANCIA | GIRONDINS

Pasión por los tifos

La práctica totalidad de los clubes de Francia tienen su fondo ultra de animación, como es el caso de los 'Ultramarines 87' en el Matmut Arena de Burdeos. Desde allí se impulsa la animación de los estadios de la Ligue 1.

INGLATERRA | TOTTENHAM HOTSPUR

Un muro de diseño

Aunque The Kop es la grada más emblemática del fútbol inglés, destaca la del nuevo campo del Tottenham, un fondo que puede albergar a más de 17.000 aficionados y que es la más grande de Inglaterra.

ESPAÑA | REAL SOCIEDAD

La grada Aitor Zabaleta

La Real Sociedad aprovechó la remodelación de Anoeta para hacer en el fondo sur del campo una grada popular con 2.340 aficionados que ven los partidos de pie y no paran de animar a su equipo. real sociedad

INGLATERRA | LIVERPOOL

Leyenda

Aitor Elizegi, presidente del Athletic, siempre ha soñado con trasladar el ambiente de The Kop a San Mamés. Es la grada de referencia del fútbol británico, con más de 12.000 almas recordando al Liverpool que nunca caminará solo.