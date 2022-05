Raúl García: «Marcelino es el mejor entrenador que podemos tener»

Raúl García se ha sumado a la larga lista de jugadores del Athletic que han reclamado la continuidad de Marcelino García Toral. El navarro, quien acaba de renovar hasta 2023 y es una de las voces más respetadas en el vestuario, ha escenificado su apoyo sin fisuras al asturiano y lo ha hecho en plena vorágine electoral, con los candidatos ya en marcha y listos para competir por acomodarse en la planta noble de Ibaigane. El atacante ha sido contundente cuando se le ha preguntado por el futuro del preparador de Careñes, un profesional que le ha ganado y que quiere conservar a su lado. Obviamente, no depende de él gestionar el asunto del banquillo de San Mamés, pero ha querido mostrar su apoyo al aún preparador rojiblanco. «Yo lo tengo muy claro: todo lo que no sea que el Marcelino no siga el año que viene sería un hándicap. Es un entrenador que nos ha aportado muchísimo y nos conoce perfectamente. Tiene la capacidad de gestionar un grupo con gente muy joven a la que hay que darle paso. Para mí, no hay otra opción», ha subrayado con rotundidad

El atacante navarro, quien apura sus posibilidades de recuperarse de la lesión muscular sufrida ante Osasuna y llegar al partido del domingo contra el Sevilla, ha desplegado un escudo protector sobre el técnico y ha defendido con firmeza su continuidad. «Comenzar el año que viene con Marcelino sería empezar con el conocimiento de lo que quiere el entrenador. Ojalá así sea. Se lo he dicho también a él», ha manifestado Raúl García. «No sería solo bueno para mí -ha acotado-, sino también para los jugadores y el club». Incluso ha ido más allá y ha afirmado con convicción que Marcelino es lo que necesita el equipo. ¿Es un mensaje para los candidatos? La pregunta se la esperaba el veterano, un profesional curtido en miles de batallas. «Hablo de lo que he visto dentro. Convivo día a día (con el asturiano) y tengo muchísima más información de la que tenéis vosotros (Prensa) o gente que no está en el vestuario. Estoy en situación de decir que es el mejor entrenador que podemos tener. Luego que cada uno coja lo que digo como quiera. Para mí, sería una buena noticia que siguiera en el club».

Las declaraciones de Raúl García se han producido solo un día después de la presentación en sociedad de la candidatura de Ricardo Barkala y uno antes de que lo haga Iñaki Arechabaleta, otro de los aspirantes a la presidencia de la entidad bilbaína. Ahora bien, el navarro ha trasladado que la cita con las urnas y el proceso que lleva hacia ellas no afecta al funcionamiento del equipo. «Intentamos estar un poco al margen. El fútbol depende de lo que hagas el fin de semana, y para eso tenemos que trabajar y entrenar como entrenamos. Cuanto menos ruido haya fuera es mejor para todos. Sabemos que hay unas elecciones y que son importante para el club. Lo único que deseamos es que venga quien venga tenga muy claro lo que quiere y sea bueno para el Athletic». En cuanto al tema del entrenador, Raúl García ha dejado su mensaje en el buzón de los presidenciables.

«Ganar sí o sí»

Solo faltan cuatro días para la 'final' de Sevilla y Raúl García quiere apurar todos los plazos para ayudar al equipo en su agónica carrera por alcanzar Europa. «Trabajo para poder jugar. Confío en poder llegar. Meto horas para tener más posibilidades», ha comentado en Lezama. Ha desvelado que «convivía con molestias» durante diez días y finalmente su cuerpo le mandó parar en el minuto 19 del choque ante Osasuna. «Nos estamos jugando mucho», ha comentado el navarro en referencia a su empeño por estar disponible en el Pizjuán. Sacar un mejor resultado que el Villarreal, que se medirá el Barcelona en el Camp Nou, daría la Conference League a los rojiblancos. «En el fútbol jugamos finales todos los días. Cuando llegas al final de la temporada tienes que ganar sí o sí para tener esas opciones -europeas-. Llevamos así unos cuantos partidos. El objetivo está ahí. No dependemos de nosotros mismos, pero tenemos posibilidades de entrar. Hay que salir con todo para sacarlo adelante. Luego veremos qué pasa».

El navarro apura su séptima temporada en el Athletic y el año que viene descorchará la octava. ¿Será la última? Primero ha respondido con una sonrisa y luego ha dejado claro que piensa seguir hasta que el cuerpo aguante. «Hace tiempo que algunos me jubilaban y sigo aquí. Nunca se sabe. No me pongo plazos. La ilusión por venir sigue entrenar es intacta y no creo que la pierda. Luego es ir viendo si las sensaciones son buenas y si puedo continuar aportando. El momento de la retirada llegará cuando tenga que llegar». ¿Y está contento con su rendimiento en esta campaña? «Pocas temporadas he terminado contento conmigo mismo. Podía haber aportado más», ha admitido el navarro.