Valverde: «Hay que seguir por este camino»

El Athletic lo deja todo en el campo y empuja todo lo que puede, pero el gol se ha convertido en un enorme problema para un equipo que en 270 minutos en casa en 2023 (dos partidos de Liga y uno de Copa) sólo ha firmado una diana, y para colmo firmada por un lateral, De Marcos. La impotencia fue doble, por la falta de efectividad y porque el Madrid ya acumula quince partidos de Liga sin perder contra el Athletic, todos los jugados desde 2015.

La falta de clarividencia ante la portería rival y la crisis de resultados -dos puntos de doce posibles- centraron la comparecencia de un Valverde con gesto serio. El entrenador tenía claro el mensaje a lanzar: «Hay que seguir por la misma línea», reclamó con firmeza ante los periodistas.

«Ellos con tres tiros, y uno de ellos no ha sido claro, han anotado dos goles y nosotros hemos estado todo el partido remando para no marcar ninguno», resumió el debutante Aitor Paredes, que además estuvo cerca de marcar con un remate de cabeza detenido por Courtois.

Los jugadores creen que les falta «finura y precisión» en los últimos metros, en palabras de Zarraga. «Sabemos que tenemos que dominar mucho los partidos. Ellos a cambio han tenido un índice de efectividad muy alto. El Madrid no te perdona. Tiene una gran pegada», resumió Valverde.

El entrenador ya lo avisó la víspera. «Con el Madrid cuando piensas que estás jugando bien es cuando te marcan». Es lo que sucedió. «El 0-1 ha llegado cuando estábamos bien. Nos ha costado rehacernos. En el segundo tiempo nos hemos volcado, pero han sentenciado con el segundo gol. Si nos ves las jugadas de los goles, no es un partido para acabar 0-2», interpretó.

Pero su equipo estuvo muy ciego de cara a la puerta rival, y así no hay manera de ganar. «No se trata de lamentaciones. El fútbol se trata de generar y de marcar». Su equipo hizo lo primero, pero no lo segundo.

El técnico rojiblanco no quiere que el debate se sitúe en la falta de eficacia. «Nos estamos obsesionados con el gol. Hemos hecho tantos en la primera parte de la temporada, pero sólo uno en estos cuatro últimos partidos. La solución es generar muchas ocasiones, y es lo que hacemos. Hay que seguir este camino para poder ganar».

El Athletic vive su primera crisis de resultados en su tercera etapa en el banquillo. Valverde insistió en pedir calma y perspectiva pese a sumar sólo dos puntos de doce en los últimos cuatro duelos. «El equipo está en la misma línea que antes de estos cuatro partidos, aunque es verdad que no hemos ganado. No estamos a nivel de resultados en un buen momento, pero veo que el grupo se mantiene siempre cerca de ganar».

Paredes, sin nervios

Aitor Paredes fue titular por primera vez. «Mi partido individual no ha sido malo. Me he sentido muy arropado por Yuri y por Vivian», resumió. Valverde le dio la noticia el sábado. «Sorprendentemente no he tenido nervios. Sólo una hora antes y según he saltado al campo se me han ido. Creo que se ha notado en mi partido», indicó.