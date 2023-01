El Athletic recurre a Apelación la sanción a Yeray

El Athletic ha presentado un recurso al Comité de Apelación sobre la tarjeta roja mostrada a Yeray Álvarez en el derbi después de que Competición no estimase las alegaciones formuladas sobre la misma y acordase la sanción de un partido. Hay que recordar que el central de Barakaldo fue expulsado de forma directa tras decretar Cuadra Fernández penalti por empujón a Take Kubo.

Los servicios jurídicos de Ibaigane defendieron a Yeray ante Competición con el argumento de que el realista, «aprovechando el contacto derivado del juego, se dejó caer simulando ser objeto de falta», según recoge la resolución de Competición. El Athletic sostuvo además que «la acción no se produjo en el contexto de una ocasión manifiesta de gol».

El tribunal federativo recordó ayer su propia jurisprudencia. Sólo se corrige a un árbitro si señala algo a todas luces inexistente. «Es necesario que se trate de un error claro en la apreciación del colegiado», advierte en su resolución. Y añadió a continuación que no rectifica a Cuadra Fernández porque la jugada es interpretable. «Lo cierto es que las imágenes aportadas por el club no permiten desvirtuar el relato arbitral. Bien al contrario, parecen corroborar dicho relato. Su visionado, en definitiva, no ha permitido a este órgano disciplinario constatar la existencia del error alegado por el club«.

De este modo, el Athletic ha decidido seguir insistiendo para que quiten la sanción a Yeray y pueda jugar el domingo frente al Real Madrid, y por eso los servicios jurídicos rojiblancos han acudido a Apelación.