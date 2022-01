La reflexión viral de un joven boliviano sobre la filosofía del Athletic

A menos de una semana de recibir al Real Madrid en San Mamés, en busca de un billete a semifinales de Copa, son muchos los que quieren reivindicar la filosofía del Athletic que le convierte en un club único. Iñaki Brakamendi es un joven boliviano de raíces navarras -su abuela es de Pamplona- que se ha hecho viral en Twitter por subir un vídeo explicando qué es el sentimiento athleticzale. Además, aprovecha para responder a los colaboradores madridistas de 'El Chiringuito' que faltaron al respeto al Athletic el pasado martes.

Iñaki comienza el vídeo aclarando de dónde es: «Como pueden notar por mi acento y por el paisaje de fondo, yo no soy ni bilbaíno, ni euskaldun. Yo soy de Bolivia pero soy athleticzale a muerte». ¿Y cómo un joven de Bolivia puede escoger al Athletic por delante del Real Madrid o Barça? Iñaki lo explica a la perfección: «Estoy orgulloso de ser de un equipo que se rige bajo una filosofía y una estructura que nunca va a cambiar. Prefiero sufrir toda la vida siendo athleticzale a disfrutar de otros títulos con otro equipo». Y se acuerda, en especial, del que será el próximo rival del Athletic, el Real Madrid: «Cómo yo hay muchas personas que disfrutan viendo a un equipo que pelea uno a uno contra Goliats, contra presupuestos infinitos y que hacen trampas para eludir el fair play financiero, que siempre cambian fechas FIFA porque no pueden jugar con todo el equipo... Ya saben a lo que me refiero».

Hey @elchiringuitotv ! Aquí una respuesta a las críticas de la filosofía de mi equipo. Como yo, hay MILES: ya sea en Sudamerica, en el exterior u otras regiones de España. Nuestro sentimiento trasciende fronteras. Y nuestra filosofía es ÚNICA.. y se respeta!!! pic.twitter.com/FsUItagt6s Iñaki Brakamendi 🇧🇴 (@boliviarranaiz) January 27, 2022

Al joven no le ha gustado cómo se están analizando en 'El Chiringuito' los últimos enfrentamientos entre Athletic y Real Madrid. «Una de las razones por las que soy de este club, es por la filosofía, porque somos únicos. Somos únicos en el mundo. Nos hemos hecho respetar desde el primer día que se creó la Liga. Seguimos saliendo en los rankings de equipos más grandes porque tenemos una cantidad de títulos que ya no entran en el museo, hermano». Precisamente, ese es uno de los argumentos que repite entre su grupo de amigos que le preguntan sorprendidos el porqué de su amor al Athletic. «Cuando mucha gente me dice 'y cómo tú defiendes a un equipo racista donde nunca jugarías como jugador'... Hermano yo tengo 29 años, soy diseñador. Yo hago aplicaciones y páginas web, marketing y branding... Yo no soy un jugador. A mí no me afecta».