De pronto, se alinearon los astros sobre San Mamés. Iñaki Williams marcó dos goles y De Marcos rubricó una remontada de esas que disparan la nostalgia por los viejos tiempos. No me dirán que la cosa no da para escribir un cuento de Navidad con su puntito lacrimógeno y su final feliz con los protagonistas abrazándose con una sonrisa de oreja

Este contenido es exclusivo para suscriptores Accede sin límites a todo el contenido por solo 3€ el primer mes Me interesaOTRAS PROMOCIONES ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión