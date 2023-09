El Athletic responde a Alkorta: «No se puede admitir la descalificación de sinvergüenza»

El Athletic ha respondido con dureza a las acusaciones del anterior director deportivo, Rafa Alkorta. La junta directiva le advierte que «no se puede admitir la descalificación de sinvergüenza para referirse a personas relacionadas con el club» que empleó el exjugador rojiblanco y del Real Madrid. El gobierno de Jon Uriarte acusa además al exejecutivo de Aitor Elizegi de «dañar la imagen de la entidad».

Alkorta cargó con contundencia contra la directiva de Jon Uriarte y contra los responsables de la gestión deportiva de la entidad de Ibaigane en declaraciones a 'Onda Vasca'. Horas después, en medio de la polémica por sus palabras, intervino en la 'Cadena Ser', de la que es colaborador, e insistió con el adjetivo «sinvergüenzas».

El excentral internacional se muestra muy crítico con la decisión de prescindir de exfutbolistas que hasta la llegada de Uriarte en sustitución de Elizegi y durante años desempeñaron una labor, a su juicio, importante con la cantera.

ℹ️ COMUNICADO oficial del Club 👇#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) September 12, 2023

Esta directiva ha prescindido entre otros de Patxi Salinas, Dani Aranzubia, Javi González, Peio Agirreoa, Blas Ziarreta y su hermano Oskar. Pero el caso que más le dolió es el de su buen amigo Andoni Lakabeg, a quien fichó del Barakaldo y ahora trabaja en el Deusto.

Nada más llegar a Lezama en verano de 2022 la actual dirección deportiva del club despidió a Lakabeg, que trabajaba con un equipo de niños. «Se me saltan las lágrimas ahora al decirlo. Un tío que ha jugado en el Athletic, que se ha dejado la vida, que ha tenido un montón de problemas en su vida, que le hemos echado una mano como no podía ser de otra manera. Le metes en Lezama y le sacas diciendo que hay no sé qué informe que no están de acuerdo. Sois unos sinvergüenzas, eso es lo que son, unos sinvergüenzas. Y esto es así porque Andoni es un tío de entrenador. Todo lo que tiene que tener un chico que juega al fútbol en el Athletic lo tiene él y lo sacaron», criticó con crudeza.

Libertad de expresión «con respeto»

El club ha salido al paso para responderle y mostrar su «profunda decepción y tristeza por el tono de las declaraciones de un activo importante en la historia del club, que no hacen sino dañar la imagen de la entidad».

La junta directiva asume que «la libertad de expresión está por encima de cualquier debate», pero exige que ésta se practique «con respeto». «Lo que no se puede admitir es la descalificación de sinvergüenza para referirse a personas relacionadas con el club», zanjan los dirigentes rojiblancos en su duro comunicado de respuesta de apenas dos párrafos de extensión.