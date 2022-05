Los resultados que meterían al Athletic en Europa

La derrota del pasado martes en Granada parecía enterrar la posibilidad de que el Athletic disputase una competición europea la próxima temporada, pero tras la jornada de ayer la clasificación da un giro de 180 grados y deja a los rojiblancos cerca de Europa.

Todo parecía sentenciado al descanso. El Athletic cumplía en casa ante Osasuna (2-0), pero el Villarreal no acababa de fallar contra la Real. Las matemáticas no daban opción hasta que en el minuto 57 y en el 73 después, los donostiarras remontaron en La Cerámica (1-2). El VAR puso el suspense con un posible penalti a favor del submarino amarillo pero, de forma correcta, no se pitó la pena máxima.

Los resultados del resto de equipos certificaban la Champions para el Sevilla y la Europa League para Betis y Real Sociedad. La lucha por la séptima plaza, que da acceso a la Conference League, quedaba a un solo punto entre el Villarreal y el Athletic. ¿Qué necesitan los rojiblancos? Las cuentas son sencillas. Al tener ganado el duelo particular, el Athletic entraría en Europa siempre que saque mejor resultado que el Villarreal en la última jornada. Aunque no será tarea fácil para ninguno de los dos. Los rojiblancos viajan al Pizjuán y el submarino amarillo visita el Camp Nou.

Sevilla y Barça ya han cumplido sus objetivos. Los primeros jugarán la Champions y los segundos, la Supercopa como subcampeones. Lo único que hay en juego, además de Europa, será la tercera plaza. Si el Sevilla gana y el Atlético pincha, los de Lopetegui serían terceros, lo que supone un dinero extra para las cuentas del club andaluz.

Aún así, el Athletic tiene motivos para ser optimista. En sus últimas cinco visitas al Pizjuán, los rojiblancos han ganado en dos ocasiones -la última de ellas incluida- y han sacado un empate. Sin embargo, el Villarreal no le gana al Barça desde 2008, cuando asaltó el Camp Nou y quedó subcampeón de Liga. Sus últimas 11 visitas al feudo blaugrana son derrotas.

El Athletic se clasifica para Europa si...

- Gana y el Villarreal empata o pierde.

- Empata y el Villarreal pierde.