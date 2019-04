«El Athletic nos robó un cadete», dice el presidente del Villarreal Fernando Roig con los técnicos de su equipo antes del partido ante el Barcelona / Efe Fernando Roig se queja de nuevo por el fichaje de JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Bilbao Miércoles, 3 abril 2019, 01:52

El fichaje de Nico Serrano (Pamplona, cumplió 16 años en marzo) es una herida por la que aún sangra Fernando Roig, presidente del Villarreal, el club al que pertenecía el extremo navarro hasta que el pasado verano dejó su club para integrarse en el Athletic. Este periódico ha podido saber que no sólo era pretendido por Ibagane. El Arsenal estaba decidido también a ficharle. De hecho, los rojiblancos aceleraron sus gestiones para evitar que se les adelantaran los ingleses.

Tras el duro golpe que le supuso ver como el Barcelona le empataba en el descanso, el dirigente del club castellonense atacó al Athletic, Barcelona y Atlético de Madrid sin que nadie le preguntara por ello. «Estamos en un momento difícil, a dos puntos de abajo según los resultados de esta jornada. Era difícil. Tenemos un buen equipo pese a las bajas tan importantes que tenemos. Mientras no nos roben jugadores demostramos que tenemos una muy buena cantera. Es la mejor cantera de España. Por eso vienen a robarnos jugadores y por eso lo denuncio públicamente. Pero tenemos buen equipo, buenos jugadores y gente joven mientras que los grandes no nos roben chavales. Me parece fatal que los grandes clubes se dediquen a robar jugadores de 15 años. Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid nos han robado uno cada uno».

No es primera vez que Roig se queja por el fichaje de Serrano. Esta temporada se negó a acudir a la comida del partido de ida en Bilbao por este motivo. «No quería comer con ellos. Nadie se enteró porque el Athletic no lo hizo público, lo estoy haciendo yo ahora», dijo tras indicar que el plante fue por el jugador navarro. Ese almuerzo era con Josu Urrutia de presidente. En el partido de vuelta, Aitor Elizegi acudió a la comida oficial en El Madrigal.

Serrano no salió de la cantera del Villarreal. Se formó en el Osasuna, en cuyo equipo alevín militaba cuando se fue a la ciudad castellonense. Pero en el origen de su carrera estaba el Athletic porque militaba en La Txantrea, convenido de los rojiblancos, cuando fue llamado para ir a Tajonar.

José Manuel Llaneza, consejero delegado del Villarreal, insistió al poco en el asunto de la cantera en la Cadena Cope. Su argumento para censurar a Athletic, Atlético y Barcelona es que «otros equipos se han llevado a jugadores menores de 16 años. Nosotros siempre hemos pagado por todos. Más o menos, pero hemos pagado».

Pese a las palabras de Llaneza, el Villarreal captó al propio Serrano cuando era menor de 15 años y militaba en un club de la Liga Profesional. En 2015 se llevó a dos infantiles del Santutxu y dos años después a un chico de 12 años del mismo club y a otro del Padura.

El último fichaje castellonense en Bizkaia se produjo el pasado verano. Fue Asier Grande, un lateral derecho de 16 años del Danok Bat. Jugó dos campañas en los alevines del Athletic. Recibió la baja y los anteriores cuatro cursos los completó en la entidad de Mallona. El entonces director deportivo, José María Amorrortu, le pidió que siguiera en el Danok para permanecer en la órbita rojiblanca, pero firmó dos años por los amarillos.

El club de Castellón envía todos los fines de semanas a un ojeador, que llega desde Zaragoza, a partidos de fútbol base vizcaíno. Quienes le conocen resaltan que se trata de un «profundo conocedor» del fútbol formativo del territorio.