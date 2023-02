El Athletic saca chispas de su victoria ante el Cádiz en una jornada redonda

Después de cinco jornadas sin ganar, saldadas con dos empates y tres derrotas, el Athletic se dio un festín ante el Cádiz en San Mamés. Ganó su primer partido de Liga en 2023, marcó cuatro goles –tres de ellos con la firma de Oihan Sancet– y redujo la distancia que le separa de su principal objetivo de esta temporada, Europa. Al jugar el viernes, con los deberes hechos, los rojiblancos han observado durante todo el fin de semana la sucesión de resultados positivos para sus intereses continentales en otros estadios del campeonatos. De esta manera, se frotaron las manos con las derrotas del Villarreal y el Betis, además de agradecer los tropiezos de la Real Sociedad, Osasuna y Atlético. De verse fuera y más lejos de la zona noble de la tabla, un lugar que ocuparon durante buena parte de la primera vuelta, los bilbaínos vuelven a conectar con la locomotora liguera y prosiguen con las maniobras de abordaje.

Ganar al Cádiz se había convertido en una obligación y el Athletic cumplió ante su afición, encantada con la goleada y el acierto de Sancet. Con 29 puntos, el equipo dio un estirón, aunque faltaba por completarse la jornada. No pudo comenzar mejor el sábado con los empates de Osasuna y Atlético y las derrotas de Villarreal y Betis. Los rojillos, ahora igualados con los rojiblancos, dieron inicio a una serie de buenas noticias. Se adelantaron en el campo del Espanyol con un tanto de Budimir pero no pudieron conservar la ventaja. Lo impidió Braithwaite, el mismo futbolista que dio el triunfo a los 'periquitos' en San Mamés. Poco después, el 'submarino amarillo' naufragó a domicilio frente al colista. El Elche no había ganado ni un solo encuentro en toda la primera vuelta, clavado en el fondo de la tabla, y metió tres a los castellonenses para estrenarse (3-1).

Los hombres de Quique Setién venían además de perder en casa con el Rayo Vallecano –los de Iraola juegan este lunes con el Almería y si ganan o empatan adelantarían de nuevo al Athletic y se meterían en Europa– y necesitaban resarcirse ante el colista. Lejos de hacerlo, de retomar el vuelo, cayeron con estruendo en un día en el que Pere Milla hizo un 'hat trick'. El Villarreal aún conserva la quinta plaza, pero empatado con el Betis –sexto– y a solo dos puntos de los hombres de Ernesto Valverde. Un puesto que perderían si los rayistas superan a los almerienses en Vallecas.

Igualdad

El propio Betis desperdició la ocasión de acomodarse en la quinta plaza con una inesperada derrota ante el Celta en el Villamarín. Los celestes, que venían de imponerse al Athletic, les metieron cuatro y se llevaron un triunfo valioso para alejarse un poco más de la zona baja. Los verdiblancos cayeron unos días antes también en casa ante el Barcelona y luego añadieron otro tropiezo doméstico en su hoja de resultados. Para rematar el sábado, el Atlético se dejó dos puntos en el Metropolitano ante un Getafe hundido en la tabla. Y este domingo, la Real ha dado la sorpresa al perder en casa con el Valladolid (0-1).

Existe mucha igualdad en la zona media-alta de la clasificación. Hay seis equipos metidos en apenas tres puntos; desde el Villarreal (31), quinto, hasta el Mallorca (28), décimo, solo hay un partido de diferencia. Todos aspiran y sueñan con un puesto en las competiciones europeas. El Athletic es uno de ellos, decidido a regresar al escenario continental después de cinco temporadas de invisibilidad.