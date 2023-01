El Athletic sale sin Iñaki Williams y Muniain en el once inicial casi un año después ante un equipo de Primera Los dos jugadores son suplentes ante el Espanyol y esperarán su oportunidad en el banquillo

Por primera vez desde febrero de 2022, cuando el equipo se enfrentó al Barcelona, el Athletic sale sin Iñaki Williams e Iker Muniain en el once inicial ante un equipo de élite. Así lo ha decidido este miércoles Ernesto Valverde, quien ha prescindido de los dos futbolistas para enfrentarse al Espanyol en los octavos de final de la Copa. El dato, facilitado por la cuenta de Twitter Adurizpedia, es muy significativo porque no es nada habitual ver a los rojiblancos saltar al césped sin dos de sus jugadores más emblemáticos. En cualquier caso, esperarán su oportunidad en el banquillo y sería una sorpresa mayúscula no verles en la segunda parte de un partido que podría dar a los bilbaínos el pase entre los ocho mejores.

Lo que más sorprende es la ausencia de Muniain, quien apuntaba a titular prácticamente seguro en este encuentro de San Mamés. El capitán fue suplente en el Reale Arena y todo indicaba que sería de la partida contra el Espanyol. Txingurri, sin embargo, ha decidido lo contrario. El navarro ha visto reducida su cuota de protagonismo en esta primera parte de la temporada, en la que ha participado en 14 de los 17 choques de Liga -en 10 de ellos ha formado en el once inicial- y en dos de los tres de Copa. Es el undécimo futbolista con más minutos en el campeonato de la regularidad (858), cuando lo normal es verle mucho más arriba en esta clasificación.

En cuanto a Iñaki Williams, el delantero ha sido titular en los 17 partidos de Liga y solo Unai Simón ha tenido más minutos que él. En la Copa solo ha disputado 77 minutos en dos partidos, choques librados ante rivales de categorías inferiores. No es de la partida contra el Espanyol porque en la punta de ataque actuará Guruzeta, por lo que su condición de suplente se une a la de Muniain, más llamativa que la suya.