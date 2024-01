«Este Athletic no tiene techo»

El Athletic navega viento en popa. Su juego engancha y sus números, que es lo que da y quita razones, son brillantes. Los leones son cuartos en la tabla -38 puntos-, empatados con el Atlético y a sólo un partido del tercer clasificado, el Barcelona. Y, como es lógico, eso ha desatado la euforia entre la afición rojiblanca. Los athleticzales sueñan ya con escuchar el himno de la Champions la próxima campaña en San Mamés después de seis años viendo como se escapaba el sueño europeo. EL CORREO ha testado la opinión de nombres de peso en el entorno rojiblanco para conocer su opinión sobre dónde puede estar el techo del equipo. La mayoría considera que «hay motivos para soñar».

Javier Clemente Extécnico del Athletic «Ya dije hace un mes que puede ser campeón de Liga»

El ex técnico rojiblanco -Barakaldo, 73 años- es el último que ha conquistado la Liga -dos- y la Copa y no tiene dudas de que los hombres de Valverde apuntan alto. «Este Athletic puede volver a ser campeón de Liga si mejora algunas cosas», lanza con su habitual tono de convencimiento total. «Y no lo digo ahora. Lo dije ya hace un mes», apunta. El baracaldés cita a su buen amigo, el fallecido Luis Aragonés, para argumentar que ve a los rojiblancos capaces de recortar los diez puntos de desventaja sobre Madrid y Girona. El 'Sabio de Hortaleza' «decía que en la primera vuelta los equipos deben situarse, en la segunda mantenerse hasta faltando ocho jornadas y, en esos últimos partidos, dar el arreón como si fueran los cien últimos metros del remo», detalla. Y cree que en ese escenario es clave tener ambición y confianza. «A nosotros nos metió un 5-1 el Betis y ese día el equipo dijo 'ahora vamos a ser campeones'», rememora. Por eso, no le gusta escuchar algunos mensajes que salen del vestuario porque los considera conformistas. «Leí unas declaraciones de un jugador diciendo que hay que estar con los pies en el suelo y ser realistas, que podemos entrar en Liga Europa. Si hablas de eso, estás quedándote muy lejos de ser campeón. Yo a este equipo le veo con muchas posibilidades. Para ser campeón hay que tener los pies en el aire no en el suelo», enfatiza.

Julen Guerrero Exjugador del Athletic «Hay que aprovechar#las inercias positivas»

El portugalujo sabe lo que es jugar la Champions con la zamarra rojiblanca y considera que, a la vista de cómo marcha el Athletic, «no hay que ponerse ningún techo». La apuesta debe ser estirar al máximo el chicle. «Hay que aprovechar las inercias positivas y seguir en esta buena línea», enfatiza. Porque eso será precisamente lo que «permitirá luchar por cosas bonitas». «La mentalidad ganadora» de los hombres de Valverde, así como «la intensidad que imprime a los partidos» son un buen presagio de cara a alcanzar el objetivo europeo en la segunda vuelta. «Juega igual en casa y fuera, y trabaja muy bien como bloque. Es muy constante», resalta. A ello se suma que «está haciendo daño arriba». El mito rojiblanco reconoce que «queda mucha temporada y siempre hay algún bache», pero enfatiza que al Athletic «no se le ven fisuras». Al contrario que a los equipos perseguidores -Real Sociedad y Betis-, a los que ha distanciado en seis y diez puntos. «Muestra mejor línea», apunta. Guerrero tiene claro, además, que el reto de entrar en la Champions puede ser «un plus para la plantilla». «Jugar esa competición es muy complicado y ver que te estás pegando por ella contra Barcelona o Atlético, para los que es poco menos que una obligación lograr el billete, es un aliciente para jugadores, afición... El Athletic necesita de estos retos porque se retroalimenta», destaca sin olvidar tampoco la Copa. El equipo está fresco, los jugadores que han entrado lo han hecho bien y no se notan bajones por lo que hay efectivos para afrontar las dos competiciones», zanja de cara al duelo de en Ipurua ante el Eibar.

Joaquín Caparrós Exentrenador del Athletic «Me encanta la mentalidad ganadora de este Athletic»

El utrerano estuvo el jueves viendo en directo el Sevilla- Athletic en el Pizjuán y «me encantó la mentalidad ganadora de este Athletic», resalta sobre las posibilidades de los leones de cara a la segunda mitad del campeonato. El extécnico rojiblanco tiene claro que, de seguir por esta línea, «puede ser una temporada muy bonita» para los de Valverde, aunque no quiere hablar de objetivos como el billete para la Champions con el que sueña la afición. «Es un equipo que está creciendo mucho, que juega muy bien al fútbol y va con confianza a todos los campos, pero hay que ir partido a partido y disfrutar del momento», enfatiza. Caparrós señala que, aunque las sensaciones que transmite «son magníficas», la temporada es larga y «lo importante es que no surjan desgracias». «Hay que dejar que el trabajo siga dando sus frutos porque lo que ha conseguido Valverde es muy importante. Ha logrado un equipo que funciona como tal sin fisuras, maneja los tiempos de juego a la perfección y no le pierde la cara a los encuentros en ningún momento». El utrerano tiene claro que «la única matemática que vale en el fútbol es la de sumar cada jornada para saber hasta dónde alcanza».

Fernando García Macua Expresidente del Athletic «La Champions es posible vista la fiabilidad del equipo»

Está convencido de que la Champions «es posible» a la vista de «la fiabilidad» del equipo de Valverde y la «dinámica de los rivales». «Estamos haciendo la propuesta de juego más atractiva y efectiva de la Liga. El técnico ha conseguido conformar un bloque muy competitivo y en crecimiento», destaca. «Se le ve convencido y poderoso y los jugadores están dando el nivel por lo que, aunque siempre soy optimista, esta vez lo soy aún más», enfatiza. Considera que «la consolidación de jugadores como Unai Simón y la terna de arriba, el fichaje de Galarreta, que se ha visto que era la pieza que faltaba en el centro del campo; y la aparición de los jóvenes ha sido clave» para alcanzar este nivel. Sin embargo, «todavía quedan muchos partidos por delante y hay que apretar hasta el final. Por lo general, en la segunda vuelta los equipos suben el nivel y hay que seguir trabajando igual». El exmandatario tiene claro que el billete de la Champions «sería muy importante». Y es que, «dada la dinámica del club, permitiría lograr estabilidad económica con la llegada de ingresos extra, también facilitaría que jugadores quieran unirse al proyecto y a nivel social aportaría un extra de ilusión, que es lo que tiene que lograr el Athletic», concluye.