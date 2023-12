El Athletic ya trabaja en la renovación de Unai Simón (Murgia, en junio cumple 27 años). El club y el jugador ya han mantenido los primeros contactos, según ha podido saber EL CORREO. «Cuanto antes se haga, mejor», deslizan desde la entidad al ser cuestionados por las conversaciones con el portero. Simón concluye contrato el 30 de junio de 2025. Es una de las piezas más codiciadas del Athletic y un jugador que no tendría ningún problema para fichar por un club aspirante a la Liga de Campeones.

El Athletic se marca como objetivo que el internacional renueve antes de la próxima Eurocopa. Sería la mejor forma de mostrar la consistencia del proyecto deportivo y aportaría una enorme estabilidad a Jon Uriarte hasta el final de su mandato en 2026. Los cuatro internacionales del Athletic estarían blindados más allá del siguiente proceso electoral. Sancet tiene contrato hasta 2032, Iñaki Williams, hasta 2028; y Nico, hasta 2027.

La dirección deportiva centró toda su energía en conseguir la renovación de Nico, la operación más compleja de todas. Una vez lograda ha comenzado a abordar la situación de los futbolistas que concluyen contrato en 2024 y alguno de 2025. Ya hay dos casos resueltos. Mikel Vesga firmó hasta 2027 (acabará con 34 años). Se recompensa al mediocentro defensivo con más minutos de la campaña. Con Ares el club tenía una cláusula unilateral por la que podía extender su contrato hasta 2026. Pero Mikel González, el director deportivo, no se quedó ahí y le firmó hasta 2027.

Ahora la lista de jugadores que concluyen contrato a final de temporada se ha reducido a seis. Con dos de ellos, Gorka Guruzeta y Álex Berenguer, ya se negocia. El delantero centro tiene firmada una cláusula por la cual si juega veinte partidos de titular o con más de 45 minutos esta temporada o cuarenta entre las dos que firmó a su regreso en 2020, el contrato se le prolongará automáticamente por un curso. Esta campaña ya lleva 18, por lo que apunta a acabar enero con esa cota alcanzada. Los otros que concluyen su relación con el club también a final de curso como Iker Muniain, Raúl García, Ander Herrera y Peru Nolaskoain tendrán que esperar.

Como no puede ser de otra manera, el club da a Unai Simón tratamiento de pilar fundamental y por eso no espera a la última campaña para sentarse a hablar con él. «Estamos trabajando con jugadores que acaban contrato en 2024 y 2025», dijo González. La referencia a 2025 apuntaba a Unai Simón. También se ha sondeado la situación de su suplente, Julen Agirrezabala.

Su rendimiento espectacular le ha convertido en una pieza clave. Es el único portero de la Liga que ha permanecido ocho partidos sin ceder un gol y ya nadie discute su condición de indiscuttible titular con España. A diferencia de lo sucedido con Nico Williams, con Simón el Athletic no tendrá encima la espada de Damocles de temer que prefiera irse a otro equipo.

Anterior acuerdo en 2020

El guardameta se ha convertido en un símbolo de amor al club rojiblanco. El alavés ha repetido en numerosas que su hoja de ruta es concluir su carrera en San Mamés. «Mientras el Athletic quiera que siga aquí, me voy a quedar», garantizó a este periódico en octubre de 2021. Desde entonces, su discurso no se ha desviado un milímetro.

Lo reafirmó por última vez en EL CORREO el 4 de diciembre. «Siempre he tenido en la cabeza estar toda la vida en el Athletic», indicó. Y remachó: «Hay gente que valora ser el mejor jugador del mundo y para eso necesita ganar Champions; otros valoran el dinero por encima de... ven el fútbol como algo económico; otros lo ven como algo profesional. Yo lo veo como algo personal. Disfruto jugando al fútbol, pero lo disfruto en el Athletic. Jugando en otro lado no lo disfrutaría, lo haría por otros temas. ¡A quién no le gustaría ser el mejor portero del mundo y ganar la Champions! A mí me gustaría serlo y ganarla con el Athletic. Eso es más grande que ganarlo en cualquier otro lado», dijo. Tiene muy claro el legado que quiere dejar.

Su última renovación la firmó en agosto de 2020 con Aitor Elizegi. Aquel trato concluye en 2025 y no tiene cláusula. Es su manera de mostrar absoluta fidelidad al club, un camino que abrió Iker Muniain en 2018.