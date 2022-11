Athletic-Valladolid, en directo

Me sorprende la ausencia de Iñigo Martínez en el 'once'. Por qué, si fue uno de los destacados en Girona. Habrá quien piense que la proximidad del Mundial y el riesgo de caer lesionado pueda ser uno de los motivos, pero eso nunca lo sabremos. Muniain, de momento, no tiene sitio en el once y Yuri Berchiche ha pagado con la suplencia su horrible partido en Girona y su mal estado de forma.