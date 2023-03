¿Por qué el Athletic vuelve a sufrir malas rachas que le acaban alejando de Europa?

La mala racha del Athletic tras el parón del Mundial empieza a ser un tema recurrente y tiene toda la lógica que así sea. Las cifras no sólo son llamativas por sí mismas –sólo el Valencia y Elche han tenido una cosecha peor después de Qatar– sino que ofrecen un contraste brutal respecto a las de las catorce primeras jornadas. De sumar un 57% de los puntos (24 en 14 partidos), los rojiblancos han pasado a recaudar casi la mitad, un 30% (9 en 10), y las consecuencias han sido todo lo negativas que podía esperarse. Por no abrumar con datos desalentadores: de ser cuarto, el equipo de Valverde ha pasado a tener esa posición de privilegio a once puntos y a merodear cerca de la mitad de la tabla.

Llegados a este punto, sólo parece haber una pregunta posible. ¿Qué está pasando? Pero no. Hay otra pregunta todavía más pertinente: ¿Por qué esta pasando otra vez? Y es que este tipo de malas rachas, de desplomes de los resultados durante dos o tres meses que, al final, acaban arruinando la cosecha de puntos y alejando al equipo de Europa, son algo que se viene repitiendo temporada tras temporada, como si fuese una condena inevitable, el castigo natural a una plantilla en la que los futbolistas que garantizan un alto rendimiento continuado, sin alternar destellos y apagones, hay que buscarlos con telescopio.

Precedentes 7 puntos en 11 partidos sumó el Athletic de Ziganda a partir de la cuarta jornada 5 puntos en 10 partidos sumó el equipo de Berizzo a partir de la quinta jornada 5 empates y 5 derrotas empalmó de repente el equipo de Garitano cuando mejor estaba

Lo que le está ocurriendo a Valverde ya lo vivieron los entrenadores que le sucedieron en el cargo cuando se fue en 2017: Ziganda, Berizzo, Garitano y Marcelino. Quizá sea exagerado decir que no hay nada nuevo bajo el sol en este equipo, pero que lo esencial se repite está fuera de toda duda. De la campaña de 'Cuco' Ziganda nos llega el primer ejemplo. El equipo no pudo compaginar la Liga con la Europa League y en la cuarta jornada, tras perder en las Palmas, se desplomó y encadenó una racha fatal de seis derrotas, cuatro empates y una victoria en once partidos. Derrumbado en la tabla, al Athletic ya sólo le quedó la obligación de asegurar la permanencia.

Con Berizzo, el bajonazo súbito –también difícilmente explicable porque el equipo no empezó mal en los primeros cuatro partidos– llegó a las primeras de cambio. En su quinto encuentro, los rojiblancos cayeron en San Mamés por 0-3 ante el Villarreal y ya no levantaron cabeza. Se les cayó el mundo encima. O algo parecido. Tras encadenar cinco derrotas y cinco empates, se metieron en puestos de descenso y el entrenador argentino fue destituido. Al año siguiente se repitió la historia con Gaizka Garitano. Y lo hizo de un modo extraño, misterioso. Cuando estaba en su mejor momento, tras empalmar cuatro victorias (Espanyol, Levante, Osasuna y Granada) y un meritorio empate en Villarreal, el Athletic se fue por el desagüe: cinco empates y cinco derrotas. Verlo para creerlo.

Vieja inercia

La siguiente temporada le tocó el turno a Marcelino, que ha vivido en sus carnes dos de estas rachas en las que los jugadores del Athletic, de repente, pierden el norte y se ponen a ver estrellitas de colores en el cielo, o a ellos mismos volando por encima de Los Ángeles, como 'El Nota' cuando recibe un puñetazo mientras escuchaba tranquilo con sus cascos el ruido de los bolos tras un 'strike'. El asturiano llevaba apenas mes y medio en Bilbao. El Athletic había goleado al Cádiz (0-4) y todo parecía maravilloso. Pues bien, sólo ganó uno de los nueve siguientes partidos, al Granada en San Mamés. Empató siete y perdió contra el Atlético. Condenados a la mitad de la tabla, los jugadores se concentraron en sus dos opciones en las finales de Copa, pero también en ellas fallaron el tiro. Marcelino, en fin, conocía muy bien la pasada campaña las tendencias de su equipo, esa especie de inercia instintiva, como la cabra que tira al monte, pero aún así no pudo evitar una racha todavía peor que la anterior: ocho puntos en diez partidos (cuatro derrotas, cinco empates y una victoria) a partir de la jornada 11.

Metamorfosis difíciles

Hasta la fecha, el Athletic no ha sido capaz de reparar los daños causados por apagones. El motivo principal no puede estar más claro: el equipo nunca ha sido capaz de compensarlos con una racha de signo contrario, feliz y opulenta. Y tampoco hay que extrañarse. No son nada fáciles estas metamorfosis. Los derrumbes, especialmente los más inesperados, aquéllos a los que es difícil encontrarles una explicación razonable, generan muchas dudas. Sobre los conceptos del juego, el esquema del equipo, la calidad de los jugadores, los titulares que elige el entrenador... En este tipo de crisis, además, los técnicos están inquietos y acostumbran a hacer cambios y probaturas incluso en posiciones nucleares en las que lo mejor es no tocar nada. Y de hecho, sólo se tocan cuando no funcionan. Pensemos que ante el Rayo, Txingurri estrenó pareja de medios centros con Dani García y Zarraga. En fin, que habrá que cruzar los dedos y confiar en la mejoría del equipo. Porque las cuentas son fáciles de hacer. Si a esta mala racha no le sigue de inmediato otra muy buena, Europa no será posible a través de la Liga.