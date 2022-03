Williams da la cara tras su clamoroso fallo en Valencia: «Sé que esto me va a hacer más fuerte» El rojiblanco acudió a las redes sociales para mandar un mensaje a la afición

Dos días después de la derrota en Valencia que deja al Athletic fuera de la tercera final de Copa consecutiva, uno de los protagonistas da la cara. Iñaki Williams no había dicho nada en las últimas horas pero esta mañana ha querido lanzar un mensaje a su afición a través de Instagram.

«Uno no deja de darle vueltas a situaciones del partido, pero sé que esto me va a hacer más fuerte», escribe el rojiblanco en clara referencia a la clamorosa ocasión fallada en Mestalla. Un mano a mano contra el portero que incomprensiblemente acabó sin un tiro a portería. El delantero se hizo un lío con el balón. Minutos después, un zarpazo de Guedes dejaba encaminada la eliminatoria para el Valencia. Esa ocasión de Williams lo pudo cambiar todo. «Han sido dos días muy duros… solo quiero dar las gracias a todas esas personas que me brindan su apoyo incondicional», escribió.

Que los hombres más importantes del Athletic pasasen desapercibidos en Mestalla ha sido muy comentado entre la afición y el mensaje de Williams era muy esperado. «Ha sido un palo muy duro porque tenía y teníamos muchas ilusiones puestas en esta Copa. (...) Sé que volveremos, porque somos el Athletic, somos una familia y cuando la familia está unida, todo es más fácil. Por vosotros, por nosotros. Siempre».