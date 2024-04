La athleticzale que viaja desde París a Sevilla y emociona a todo un país: «Somos los últimos románticos del fútbol»

Alain Mateos Miércoles, 10 de abril 2024, 09:38 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

María viajó desde París hasta Sevilla para presenciar la final de Copa. Ella es bilbaína pero en aquel momento estaba en la capital francesa a más de 1.700 kilómetros. Le dio igual. Se puso manos a la obra y organizó un viaje exprés hasta la capital hispalense. Allí, fruto del azar, se topó con un conocido tiktoker, dio un emotivo discurso en su canal y, ahora, sus palabras se han hecho virales.

Cuando @gonzalomrn_ le preguntó qué significaba el Athletic para ella, María se emocionó: «Somos los últimos románticos del fútbol. Esto parece Pozas. Esto es nuestro... Me voy a tatuar las coordenadas de San Mamés».

Entonces comenzó un discurso que días después daría la vuelta a Internet y que explica a la perfección qué significa el Athletic para su afición. «No se podría explicar quién soy yo sin pasar por el Athletic Club. Merece la pena pasar aquí en familia con todos los athleticzales. Y por todos los que no pueden estar hoy aquí. Esto no nos lo quita nadie. Somos los mejores. Esto es afición, esto es familia, esto es identidad, tradición, filosofía, pueblo... y esto pertenece a toda Bizkaia entera y a toda la gente que está fuera de Bizkaia».

María se acordó de los que no están, igual que le sucedió a tantos otros que llevaban cuarenta años esperando la Copa: «Hoy yo estoy feliz, pero sé que toda la gente a que yo quiero también». Y explicó, para quienes no lo entiendan aún, por qué el Athletic es diferente: «Es algo muy grande que nadie más puede entender. Un club que puede presumir de explicarle a los demás que hay otra forma de hacer las cosas. Y que no todo vale, no hay que mercantilizar tanto lo que es el fútbol y lo que es un sentimiento. Es algo increíble. Esto es para toda la vida».

Y finalizó su discurso con un mensaje para todos los athleticzales: «Grabad cada instante de este día porque se lo vais a contar a vuestros hijos y nietos. ¡Aupa Athletic!».

