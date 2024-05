Los athleticzales desplazados a Vallecas bromean sobre el cristal de Williams: «Los de Bilbao somos así»

Alain Mateos Jueves, 30 de mayo 2024, 12:25 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La última jornada de liga dejó poca cosa en cuanto a lo deportivo. Con todo decidido, la atención se centraba en el Rayo-Athletic, donde Unai Simón se jugaba el Zamora, y en los partidos del Girona y Villarreal, con Dovbyk y Sorloth en plena lucha por el Pichichi. Como todos saben, el guardameta del Athletic se fue con la portería vacía y con el trofeo Zamora de Vallecas, y el ucraniano del Girona se llevó el galardón a máximo goleador de la liga tras anotar un hat-trick en el último partido.

Hasta ahí lo deportivo. Porque las cámaras de 'El día después' quisieron conocer la opinión de athleticzales y rayistas de cómo era posible que Iñaki Williams hubiese jugado dos años con un cristal incrustado en el pie. Los madrileños alucinaron y los bilbaínos aprovechaban la circunstancia para hacer bromas: «Los de Bilbao somos así».

Era un día festivo en Vallecas, y se notaba en el ambiente. El Rayo, más centrado en la proximidad de su centenario que en el partido, y el Athletic, concentrado en agarrar el Zamora. La victoria se la llevaron los rojiblancos pero en las afueras de Vallecas, la afición pudo disfrutar de un divertido día futbolero.

«Iñaki Williams jugando con un cristal en el pie izquierdo durante dos años y tú quejándote de la rodilla cuando llevas andando solo media hora», soltó el reportero a modo de introducción. La explicación, al parecer, la tenían los aficionados. «Los de Bilbao somos así» o «¡Buah! Estamos hechos de otra pasta», se escuchó decir a los bilbaínos.

Los athleticzales madrileños también comparten esa opinión: «No lo dudes, los de Bilbao somo así...». El reportero le cazó por el acento. «¿Tú eres de Bilbao?», le preguntó. La respuesta ya la sabía, pero daba igual.

Después, micrófono en mano, el reportero se acercó a un portal de la zona para preguntar a una vecina por el cristal de Iñaki Williams. Esta, alucinada, confirmó lo que decían el resto de aficionados: «Son del norte... Son muy fuertes». Aunque destacó la proeza del nueve rojiblanco de jugar con un cristal en el pie: «Es una putada...»

Otro aficionado le quitaba hierro a lo de Williams y puso de ejemplo a De Marcos que «jugó con el escroto rajado». La cara del reportero era un poema, de no entender nada. Y el aficionado, se lo explicó al detalle: «¡Pues los huevos! Una raja...». Segundos después, un athleticzale aseguraba que el cristal ya «era un caramelo» que llevarse a la boca.

Y, entonces, llegó el momento cumbre del reportaje. Un aficionado del Rayo preguntó si el cristal era de «stravoski». Se lió con la marca Swarovski. El periodista le confirmó que se trataba de un producto de lujo y él lo entendió todo: «Pues entonces, guay. Por eso ha podido jugar».

La broma llegó al interior del estadio. El reportero de 'El día después' se plantó en zona mixta donde el resto de periodistas entrevistaban a Simón tras el partido y le preguntó directamente si él también ha jugado «con un cristal en la mano» por su alto nivel mostrado esta temporada. La cara del portero era un poema y contestó, serio, a la pregunta: «No lo puedo confirmar. Yo igual lo tengo y no lo sé. Hasta que no me empiece a molestar la mano...»