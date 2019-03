«Contra el Atlético se vio de lo que es capaz este Athletic» Capa se entrena en Lezama. / J. E. Ander Capa confirma que está listo para jugar en Girona y que el equipo «no se pone techo» ROBERT BASIC Bilbao Martes, 26 marzo 2019, 15:33

Ander Capa lleva más de un mes sin jugar. Una lesión muscular le sacó del once y de ahí que se haya perdido los tres últimos partidos ante Valencia, Espanyol y Atlético. Confiesa que estaba «aburrido» entre algodones, aunque el parón le ha venido bien para ponerse a punto y ya está listo para competir en Girona. Un campo en principio amable –los catalanes solo han ganado dos encuentros como locales en lo que va de Liga– en el que el Athletic buscará un triunfo que le permita seguir metido en la pelea por Europa. El portugalujo ha confirmado esta mañana en Lezama que está perfecto y con ganas de echar una mano al equipo, en el que es indiscutible desde que Garitano se sentó en el banquillo de San Mamés. «A Gaizka le conozco desde hace años –fue su técnico en el Eibar– y solo tengo buenas palabras para él», ha comentado el lateral, quien ha dicho rotundo que está al «cien por cien» de cara al viernes. De nuevo completará una defensa integrada por Unai Núñez, Iñigo Martínez y Yuri Berchiche.

Capa no está acostumbrado a vivir lesionado. Más de cuatro semanas fuera de combate es demasiado tiempo para un jugador acostumbrado a consumir horas de fútbol sobre el 'verde', donde se siente como pez en el agua y disfruta cada segundo con el balón en los pies. «He estado trabajando al margen y recuperándome mañanas y tardes. Ahora estoy muy bien». Mientras lo hacía apartado de sus compañeros, atento a las señales de su cuerpo, los rojiblancos perdieron en Mestalla, igualaron con el Espanyol y sacudieron bien a los 'colchoneros'. Con esta última imagen se queda el portugalujo, convencido de que el equipo tiene potencial para llegar donde quiera. «Siempre lo damos todo en cada partido y hacemos lo que nos pide el míster. Igual ante el Valencia no dimos la talla, pero contra el Atlético se vio de lo que es capaz este Athletic». La imagen de solidez y solvencia ofrecida frente a los hombres de Simeone es el modelo al que deben adherirse los bilbaínos de aquí a mayo.

El defensa anda con pies de plomo y no quiere fijarse metas más allá del siguiente choque, aunque tampoco pone límites a un grupo de hombres que, en su opinión, es capaz de todo. Incluso de volar. Eso sí, con cuidado y precaución. «No hay techo. Tampoco miramos arriba o abajo, lo único que nos preocupa es el próximo partido. Ahora es el Girona y estamos inmersos además en una semana con muchos compromisos –luego llegan el Levante y el Getafe– en la que trataremos de sacar los máximos puntos posibles». No se fía de los malos números como local del conjunto catalán y alerta de que las «estadísticas están para romperlas. No debemos fijarnos en los números porque sería dar un paso atrás».

Parar a Stuani

El vizcaíno ha lamentado la lesión que le ha apartado de la dinámica colectiva porque, según ha apuntado, «me llegó en un momento en el que mejor me encontraba y estaba bien física y mentalmente». Pero ya lo ha superado y solo piensa en volver a competir y ayudar al Athletic. Los futbolistas suelen comentar que les da igual el puesto mientras su entrenador les ponga, argumento compartido por Capa, aunque con matices. «Hace años era extremo con Gaizka y luego por una serie de circunstancias me puso de lateral. Hasta ahora. Me encuentro cómodo en esa posición y cuando Berizzo me colocó arriba no me veía mal, pero si tengo que elegir me quedo de lateral. ¿Por qué? Porque veo el fútbol de cara y sorprendo con llegadas».

Cuando se le ha preguntado por el Girona y sus peligros, el defensa ha admitido que «una de las claves será parar a Stuani. Hay que mantenerle fuera del área porque es un rematador, un 'killer', y cuanto más lejos le tengamos mejor». Ha subrayado que los de Eusebio «intentan jugar desde atrás» y ha avanzado que el Athletic buscará repetir la versión ofrecida en San Mamés en la primera vuelta, justo en el debut liguero de Garitano y que se saldó con una victoria de penalti en el descuento. El Athletic fue muy superior a los catalanes en aquel encuentro y mereció cerrar el choque con una goleada. Ahora, casi cinco meses después, va a Montilivi a por los tres puntos.